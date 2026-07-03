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დასახელდა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული

03.07.2026
დასახელდა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 3 ივლისს, 2026 წლის „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ საუკეთესო ათეულში გადასული მასწავლებლები დასახელდნენ.

ათეულის წევრები არიან:

ცოტნე გვაჯაია – ზუგდიდის მე-5 საჯარო სკოლის კომპიტერული ტექნოლოგიების პედაგოგი;

არჩილ თოდუა – ზუგდიდის მე-9 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;

მარიამ კვაჭაძე – დუშეთის სოფელ შუაფხოს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

დავით მალაზონია – თანამედროვე განათლების აკადემიის, ისტორიის მასწავლებელი;

მაგდა მიქაბერიძე – თბილისის 45-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი განათლების მასწავლებელი;

ეკატერინე ჩიქოვანი – თბილისის საერთაშორისო სკოლის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

მადონა წერედიანი – მესტიის სოფელ ლატალის საჯარო სკოლის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

დავით ჯანდიერი – თბილისის, ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საჯარო სკოლის, მჭევრის დამოუკიდებელი ბიზნეს-სკოლის ბიზნესისა და სამოქალაქოს მასწავლებელი;

ირინა ჯვარშეიშვილი – თბილისის 182-ე საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;

ლაურა ჯიმშელეიშვილი – დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია „შავნაბადას“ ბიოლოგიისა და ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.

ხუთეული, ანუ ფინალისტები სექტემბერში გამოვლინდებიან, 5 ოქტომბერს კი, მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს, დასახელდება ერთი გამარჯვებული.

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულს კონკურსის გენერალური სპონსორისგან – „გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდისგან“ 15 000 ლარი გადაეცემა. დასაჩუქრდებიან ფინალისტებიც.

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო 2017 წლიდან არსებობს. ჯილდოს დაწესების მიზანი შემოქმედებითი და პროფესიონალი მასწავლებლების გამოვლენაა. ასევე, მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციაც.

ინიციატივა გლობალური კამპანიის – The Global Teacher Prize-ის ნაწილს წარმოადგენს. ჯილდო მიზნად ისახავს საქართველოში პროფესიის პოპულარიზაციას, პედაგოგების პრესტიჟის ზრდას, წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენასა და საზოგადოებისათვის მათ წარდგენას.

 

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