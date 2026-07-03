დასახელდა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული

დღეს, 3 ივლისს, 2026 წლის „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ საუკეთესო ათეულში გადასული მასწავლებლები დასახელდნენ.
ათეულის წევრები არიან:
ცოტნე გვაჯაია – ზუგდიდის მე-5 საჯარო სკოლის კომპიტერული ტექნოლოგიების პედაგოგი;
არჩილ თოდუა – ზუგდიდის მე-9 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;
მარიამ კვაჭაძე – დუშეთის სოფელ შუაფხოს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
დავით მალაზონია – თანამედროვე განათლების აკადემიის, ისტორიის მასწავლებელი;
მაგდა მიქაბერიძე – თბილისის 45-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი განათლების მასწავლებელი;
ეკატერინე ჩიქოვანი – თბილისის საერთაშორისო სკოლის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
მადონა წერედიანი – მესტიის სოფელ ლატალის საჯარო სკოლის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
დავით ჯანდიერი – თბილისის, ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საჯარო სკოლის, მჭევრის დამოუკიდებელი ბიზნეს-სკოლის ბიზნესისა და სამოქალაქოს მასწავლებელი;
ირინა ჯვარშეიშვილი – თბილისის 182-ე საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;
ლაურა ჯიმშელეიშვილი – დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია „შავნაბადას“ ბიოლოგიისა და ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.
ხუთეული, ანუ ფინალისტები სექტემბერში გამოვლინდებიან, 5 ოქტომბერს კი, მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს, დასახელდება ერთი გამარჯვებული.
მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულს კონკურსის გენერალური სპონსორისგან – „გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდისგან“ 15 000 ლარი გადაეცემა. დასაჩუქრდებიან ფინალისტებიც.
მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო 2017 წლიდან არსებობს. ჯილდოს დაწესების მიზანი შემოქმედებითი და პროფესიონალი მასწავლებლების გამოვლენაა. ასევე, მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციაც.
ინიციატივა გლობალური კამპანიის – The Global Teacher Prize-ის ნაწილს წარმოადგენს. ჯილდო მიზნად ისახავს საქართველოში პროფესიის პოპულარიზაციას, პედაგოგების პრესტიჟის ზრდას, წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენასა და საზოგადოებისათვის მათ წარდგენას.