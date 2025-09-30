მასწავლებლის 2025 წლის ეროვნული ჯილდო ჟანა ხაჩატურიანს გადაეცა

„მასწავლებლის 2025 წლის ეროვნული ჯილდოს“ გამარჯვებული ჟანა ხაჩატურიანი გახდა. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ახალქალაქის N3 საჯარო სკოლის „მე და საზოგადოების“, სამოქალაქო განათლებისა და მოქალაქეობის მასწავლებელი.
„ეს ჯილდო ეკუთვნის ჩემს რეგიონს სამცხე-ჯავახეთს, ჩემს სკოლას, ჩემს მოსწავლეებს, ჩემს ოჯახს და ჩემს ქვეყანას. მე ვალდებული ვარ, ვიდგე ჩემი ქვეყნის სამსახურში“-განაცხადა გამარჯვებულმა პედაგოგმა.
გამარჯვებულ პედაგოგს 15 000 ლარი გადაეცემა ჯილდოს სახით, რომელიც დაწესებულია კონკურსის გენერალური სპონსორის „გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდის“ მიერ.
ფინალისტებს კი „საქართველოს ბანკი“ დააჯილდოებს.
ფინალისტებს სხვადასხვა საჩუქრები გადაეცათ ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან და „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ სხვა დამფინანსებლებისგან.
დაჯილდოების ცერემონიალზე განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე ირინა ხანთაძემ გაიხსენა სინდისის პატიმარი მასწავლებელი ნინო დათაშვილი, რომელიც უკანონო პატიმრობაშია.
„2025 წელი ჩვენს თანამედროვე ისტორიაში გამორჩეულად მძიმე წელი იყო და ისმოდა კითხვები, რამდენად აქტუალურია ეს კამპანია მაშინ, როცა ქვეყნის დემოკრატია საფრთხეშია. თუმცა ჩვენ გვჯერა, რომ ასეთ რთულ ჟამს, ასეთ დრთულ დროსაც კი, პროფესიული აღიარების სივრცეები, საჭირო და მნიშვნელოვანი ხდება და დღეს, როცა ჩვენ ვზეიმობთ, მასწავლებლის პროფესიას, ალბათ ამ პროფესიის სინდისის სახე, დღეს არის ნინო დათაშვილი და ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ სამართლიანობა რაც შეიძლება მალე აღდგეს და ნინო დაუბრუნდეს საკლასო ოთახს, სადაც არის მისი რეალური ადგილი“-განაცხადა ირინა ხანთაძემ.
ასევე გაისმა ფრაზები – „თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს“, „თავისუფლება მათ, ვინც იბრძვის უკეთესი საქართველოსთვის“.
ნინო დათაშვილს და სინდისის სხვა პატიმრებს, სოლიდარობა გამოუცხადა გასული წლის გამარჯვებულმა ნათია უჩავამ.
ჟანა ხაჩატურიანის გარდა, წლევანდელი მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს ფინალისტები იყვნენ:
- ელენე ბეთლემიშვილი, გორის N3 და N8 საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი;
- ნესტან კუბლაშვილი, თბილისის N172 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
- მაია ლაპიაშვილი, დედოფლისწყაროს N1 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;
- შალვა მინდაძე, თბილისის N70 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო 2017 წელს დაარსდა და მას შემდეგ დაჯილდოების ცერემონია ტრადიციულად, 5 ოქტომბერს, მასწავლებლის საერთაშორისო დღეზე იმართება. თუმცა წელს, ქვეყანაში მიმდინარე მძიმე პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, დაჯილდოების ცერემონია 30 სექტემბერს გადმოიწია.
„მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ დაარსების ინიციატივა გლობალური კამპანიის – The Global Teacher Prize-ის ნაწილს წარმოადგენს.
ჯილდო მიზნად ისახავს საქართველოში პროფესიის პოპულარიზაციას, პედაგოგების პრესტიჟის ზრდას, წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენასა და საზოგადოებისათვის მათ წარდგენას.