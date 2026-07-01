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რუსეთის მოქალაქეების კომპანია გონიოში 4000 კვ.მეტრზე ვილებს აშენებს

01.07.2026
რუსეთის მოქალაქეების კომპანია გონიოში 4000 კვ.მეტრზე ვილებს აშენებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სარფი-გონიოს მთაზე, ისევე როგორც სანაპიროზე, ჰექტრობით მიწის ნაკვეთებს ირეგისტრირებენ „ოცნების“ მხარდამჭერები [შემწირველები] ან დეპუტატები, ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენები.

გონიოში არაერთი მშენებელი უცხოეთის მოქალაქეა, მაგალითად ოკუპანტი რუსეთის, ან უკრაინის თუ ისრაელის.

მაგალითად, გონიოში, მომაღლო ადგილზე, აფსაროსის პირველ შესახვევში, საიდანაც ზღვისა და ჭოროხის შესართავის, ასევე ქალაქის ხედები იშლება, 4000 კვ.მეტრზე შპს „ბათუმი ინვესტმენტი“ ვილებს აშენებს.

კომპანია 2023 წელს არის დაფუძნებული და მის 45 პროცენტს რუსეთის მოქალაქეები – დმიტრი სოლოვიხი და ოლეგ ემელიანოვი ფლობენ.

კომპანიის 55 პროცენტი კი საქართველოს მოქალაქეს, როინ ზოიძეს ეკუთვნის.

საჯარო რეესტრის 2026 წლის 30 მარტის ამონაწერით, აქ ვილებს უკვე ყიდიან, მყიდველები კი უმეტესად რუსეთი მოქალაქეები არიან.

მიწის ნაკვეთი კომპანიამ, სავარაუდოდ, კერძო პირებისგან შეისყიდა.

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