სანდუს სურს, დნესტრისპირეთიდან რუსული ჯარის გაყვანა სამშვიდობო მოლაპარაკების საკითხებს შორის შეიტანოს

დნესტრისპირეთიდან რუსული ჯარების გაყვანა შესაძლოა შევიდეს უკრაინაში ომის დასრულებისა და ევროპაში უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნის მიზნით მოსალოდნელ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში – კიშინიოვი რეგულარულად აყენებს ამ საკითხს ევროკავშირთან პარტნიორების ფარგლებში მოლაპარაკებების დროს.
ამის შესახებ მოლდოვას პრეზიდენტმა, მაია სანდუმ ახლახან ეროვნული ტელევიზიის ეთერშიც განაცხადა, რაზე დაყრდნობით ინფორმაციას მოლდვური სააგენტოებიც ავრცელებენ.
მედია ამ საკითხის მიმოხილვისას წერს, რომ რუსული ჯარების უკანონოდ ყოფნა დნესტრისპირეთში, რეგიონში კონფლიქტის მოგვარების ძირითად საკითხებს შორის რჩება.