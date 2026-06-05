შსს 73 594 ლარს მოიგებს ეროვნულ გამოცდებზე – დაცვის პოლიციას 1 მილიონს გადაუხდიან

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან ითხოვს თანხმობას, რომ შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტს ექსკლუზიურად გადაუხადოს 985 ათას 345 ლარი.
„შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტმა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით უნდა უზრუნველყოს გამოცდების მიმდინარეობის პერიოდში საგამოცდო ცენტრებში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, ასევე უზრუნველყოფენ გამოცდების დამთავრების შემდეგ ნამუშევრების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრამდე მიტანას, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან კონფიდენციალურ დოკუმენტაციას“, – წერს გამოცდების ცენტრი შესყიდვების სააგენტოს.
ცენტრის ინფორმაციით, აღნიშნული სავარაუდო ღირებულება [საერთო ჯამი – 985 345 ლარი] განისაზღვრა შს სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 2026 წლის 4 ივნისის წერილით. კერძოდ:
- „თანამშრომელთა ხელფასი – 273 683 ლარი;
- თანამშრომლის კვებით უზრუნველყოფა: 516 თანამშრომელი [15105 სამუშაო დღე-საგამოცდო პერიოდი]; 113 თანამშრომელი [1316 სამუშაო დღე- მზადების პერიოდი] – 344 841 ლარი;
- საწვავის ხარჯი – თანამშრომლების ობიექტზე მიყვანა, საგამოცდო შედეგების ეროვნულ ცენტრებში გაცილება, ტექნიკური საშუალებების ტრანსპორტირება – სავარაუდოდ 37 235 ლარი;
- მივლინების ხარჯები – 7 150 ლარი;
- მოგება – 73 594 ლარი;
- გადასახდელები [დღგ, ბიუჯეტის 10%] – 248 842 ლარი“.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2026 წლის გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 82 ათასს გადააჭარბა.
ცენტრის ინფორმაციით, აქედან 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა.
სამაგისტრო გამოცდებს წელს 10 000-ზე მეტი კანდიდატი ჩააბარებს, ხოლო მასწავლებლის და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდაზე 29 000 პირია დარეგისტრირებული.
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