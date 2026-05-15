15.05.2026
ეროვნულ გამოცდებზე 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2026 წლის გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 82 ათასს გადააჭარბა.

ცენტრის ინფორმაციით, აქედან 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა.

სამაგისტრო გამოცდებს წელს 10 000-ზე მეტი კანდიდატი ჩააბარებს, ხოლო მასწავლებლის და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდაზე 29 000 პირია დარეგისტრირებული.

გამოცდების ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების, დამატების, წაშლის ან გადანაცვლების განხორციელება აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღეს შეეძლებათ.

შეგახსენებთ, რომ „ქართული ოცნების“ განათლების რეფორმიდან გამომდინარე, მომავალ სასწავლო წელს საჯარო სკოლებში მე-12 კლასი უქმდება და სკოლას ერთდროულად დაასრულებენ მე-12 და მე-11-კლასელები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტების რაოდენობა გაორმაგდება, ეს კი გაზრდის კონკურენციას მისაღებ გამოცდებზე.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მათ მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, გამოცდებს 14 000-ზე მეტი აბიტურიენტი არ უნდა აბარებდეს.

„ოცნების“ ხელისუფლებას ასევე ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ „ერთი ქალაქი-ერთი ფაკულტეტის“ ფარგლებში, თბილისში სტუდენტების რაოდენობა 60%-მდე შეემცირებინა.

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან. 

„თბილისში სტუდენტების წილი 60-%-მდე უნდა ჩამოვიდეს. ეს არის ამოცანა" – კობახიძე 

გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს
რეორგანიზაცია გამოცდების ეროვნულ ცენტრში – „ვინც აქციაზე დადის, ყველა გაუშვეს“
აბიტურიენტების 15.83%-მა მათემატიკაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა
ეროვნული გამოცდები დაიწყო

ეროვნულ გამოცდებზე 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა
