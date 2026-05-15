ეროვნულ გამოცდებზე 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2026 წლის გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 82 ათასს გადააჭარბა.
ცენტრის ინფორმაციით, აქედან 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა.
სამაგისტრო გამოცდებს წელს 10 000-ზე მეტი კანდიდატი ჩააბარებს, ხოლო მასწავლებლის და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდაზე 29 000 პირია დარეგისტრირებული.
გამოცდების ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების, დამატების, წაშლის ან გადანაცვლების განხორციელება აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღეს შეეძლებათ.
შეგახსენებთ, რომ „ქართული ოცნების“ განათლების რეფორმიდან გამომდინარე, მომავალ სასწავლო წელს საჯარო სკოლებში მე-12 კლასი უქმდება და სკოლას ერთდროულად დაასრულებენ მე-12 და მე-11-კლასელები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტების რაოდენობა გაორმაგდება, ეს კი გაზრდის კონკურენციას მისაღებ გამოცდებზე.
„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მათ მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, გამოცდებს 14 000-ზე მეტი აბიტურიენტი არ უნდა აბარებდეს.
„ოცნების“ ხელისუფლებას ასევე ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ „ერთი ქალაქი-ერთი ფაკულტეტის“ ფარგლებში, თბილისში სტუდენტების რაოდენობა 60%-მდე შეემცირებინა.
