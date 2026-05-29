მერიამ ბათუმში ფესტივალების ადგილი და ფასი განსაზღვრა

ბათუმის მერიამ ქალაქის ტერიტორიებზე, საზოგადოებრივ სივრცეებში ფესტივალების ფარგლებში გამოფენა-გაყიდვის მოსაწყობად კონკრეტული ტერიტორიების გადაცემის ფასი განსაზღვრა, საკრებულომ კი დღეს, 29 მაისს სხდომაზე დაამტკიცა.
გარდა ამისა, საკრებულომ მერს თანხმობა მისცა, პირდაპირი წესით, „სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით“ განკარგოს კონკრეტული ადგილები ფესტივალების, მოქმედი გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების დასარეგულირებლად.
მერიის განმარტებით, ფასების განსაზღვრა დღის წესრიგში დადგა იმის გამო, რომ „ფესტივალების ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების გამართვის მოთხოვნის რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს.“
სად, რა ფასი დაადგინა საკრებულომ იხილეთ ამონარიდი უკვე დამტკიცებული განკარგულების დანართიდან:
მერიის განმარტებით, კონკრეტული ადგილების ფასი, რაც ცხრილშია მოცემული, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ შეაფასა:
„სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ შეფასებული იქნა რამდენიმე ლოკაცია, რომლის მიხედვითაც უნდა დადგინდეს გამოფენა-გაყიდვებისა და ფესტივალებისთვის საზოგადოებრივი სივრცის სარგებლობის უფლებით გაცემის საფასური“, – ვკითხულობთ განმარტებით ბარათში.