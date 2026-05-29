შსს „პოლიციელის დღის“ აღსანიშნავად მილიონამდე ლარს უტენდეროდ ხარჯავს

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2026 წლის 31 მაისს, პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარებას გეგმავს, რისთვისაც ერთ მილიონამდე ლარს ტენდერის გარეშე ხარჯავს.
სამინისტრო შესყიდვების სააგენტოს წერს, რომ ხელშეკრულება უკვე დადებულია და ატვირთულია შესყიდვების პორტალზე, თუმცა ხელშეკრულება ამ პორტალზე არ იძებნება. შესაბამისად უცნობია ვის უხდის სამინისტრო ფულს.
„გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის შემდგომ“ 987 ათას 715 ლარის ხარჯვის შესათანხმებლად შსს-მ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2026 წლის 28 მაისს მიმართა.
„ღონისძიების მასშტაბურობის გათვალისწინებით, რიგ შემთხვევაში საჭირო საქონლის დამზადებასა და მოწოდებას ესაჭიროება გარკვეული დრო, ხოლო ღონისძიების ჩატარებამდე დარჩენილი ვადა არ არის საკმარისი შესყიდვის ელექტრონული პროცედურების ჩატარებისათვის.
ზემოხსენებულის შესაბამისად, მიზანშეწონილია, ღონისძიების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით საჭირო მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვა, განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, დროის შეზღუდულ ვადებში“ – წერს შსს, თუმცა, იქვე უთითებს, რომ ამ ღონისძიებისთვის [რომელსაც ყოველწლიურად აღნიშნავენ] სამზადისი 2026 წლის 11 მარტს დაიწყეს, როცა პირველად გამოაცხადეს ბაზრის კვლევა.
ამასთან, სამინისტროს ინფორმაციით, საბოლოო კონცეფციაზე და დეტალებზე ჩამოყალიბება დასრულდა 2026 წლის 27 მაისს. პოლიციელის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, სამინისტროს სისტემის დანაყოფების მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმა კი მინისტრმა 2026 წლის 15 მაისს დაამტკიცა.
შსს შესყიდვების სააგენტოს ატყობინებს, რომ ტენდერის გამოცხადების შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა „2026 წლის 31 მაისს, პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების სათანადო დონეზე ჩატარება, რაც დააზიანებს შს სამინისტროს იმიჯს“.
„ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფები, მოწვეული სტუმრები – საქართველოს პრეზიდენტი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსისა და პარტნიორი უწყებების წარმომადგენლები“ – წერს შსს.
ზოგიერთი მომსახურება, რომელიც ამ ღონისძიებისთვისაა საჭირო:
„შსს-ს შენობასთან არსებული აუზის შეფუთვა რბილი მეორადი იატაკით ზედაპირის დაზიანების დაცვისთვის. სცენის, პოდიუმისა და მათთან მისასვლელი ბილიკების მოწყობა. სტუმრების ტრიბუნებისა და მისი მოაჯირების მოწყობა… ღონისძიების აუდიო და ვიზუალური გაფორმება, სატელევიზიო და ინტროს შოუს მხატვრული განათების აპარატურით მომსახურება – 2 დღე, ვიდეო კონტენტის დამზადება“ და სხვა.
გაიცემა შემდეგი ჰონორარებიც:
ვისთან გააფორმა ხელშეკრულება შსს-მ, ამის შესახებ ინფორმაცია შესყიდვების პორტალზე არ იძებნება.
შსს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წერს, რომ „ხელშეკრულება ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს CMR მოდულში – CMR260063095“, თუმცა, ამ მოდულში 2019 წლიდან დღემდე შს სამინისტროს არცერთი ხელშეკრულება არ იძებნება.
2024 წელს „ბათუმელებმა“ აღნიშნულთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსაც მიმართა.
შესყიდვების სააგენტომ 2024 წლის 28 მაისს, წერილობით მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომ „ხელშეკრულებების მოდულში [CMR] გარკვეული ტექნიკური შეფერხების გამო, ამ ეტაპზე ხარვეზებით მუშაობს ზოგიერთი შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადებულ ცალკეულ ხელშეკრულებებზე წვდომის ფუნქციონალი, რის თაობაზეც, შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით, ხარვეზების იდენტიფიცირების დროიდან ხორციელდება საჭირო ტექნიკური სამუშაოები, რაც მოითხოვს ხანგრძლივი დროის პერიოდს“.
როგორც ჩანს ეს „ხანგრძლივი დროის პერიოდი“, მეშვიდე წელია, ანუ 2026 წელშიც გრძელდება.
ფოტოზე: საპროტესტო აქცია თბილისში, 2024 წლის 3 დეკემბერი. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI