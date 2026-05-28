მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს“ – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება

28.05.2026
„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს“ – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თუთა ჯგუშია გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მარტყოფთან ახლოს ცხოვრობს. ამ დასახლებას „მზიურის აგარაკებს“ ეძახიან. 25 მაისს თუთა ჯგუშიას კარ-მიდამოს მესამედი მოვარდნილმა წყალმა წაიღო.

როგორც თუთა ჯგუშია „ბათუმელებთან“ ამბობს, მდინარის კალაპოტი მისი საცხოვრებელი სახლიდან ხუთ მეტრშია უკვე და კიდევ ერთი წყალმოვარდნის შემთხვევაში, მისი სახლი, შესაძლოა, მდინარემ მთლიანად წაიღოს.

„აქ არის ლოჭინის შენაკადი, ნორიოს ხევი ჰქვია ამ მდინარეს, რომელიც საერთოდ არ ჩანს ხოლმე, მაგრამ გაზაფხულობით იცის უეცარი მოვარდნები.

ეს არ ყოფილა წყალმოვარდნის პირველი შემთხვევა, მაგრამ თუ წინა წლებში 7-8 წელში შეიძლება მომხდარიყო წყალდიდობა, ახლა, ეს პროცესი გახშირებულია, რადგან მოსახლეობამ გაჩეხა ხეები მდინარის ნაპირებთან, ქვა-ღორღიც ამოიღეს სამშენებლო მიზნით.

ალაგ-ალაგ, ვისაც პატრონი ჰყავდა, გაბიონები გააკეთეს და შეავიწროვეს კალაპოტი. მხოლოდ ჩემი კარ-მიდამოს წინ არის გასაკეთებელი გაბიონები. ამიტომ, როცა მდინარე მაღალი წნევით მოდის, ჩემი სახლის წინ იშლება და მიაქვს ჩემი ეზო. ჩამოაქვს მოჭრილი ხის ფესვები და ქვა-ღორღიც.

ეს ბოლო სამი წელია, რაც ძალიან გახშირდა წყალმოვარდნები გაზაფხულობით. მაის-ივნისში ხდება ძირითადად. ორი წლის წინ იყო პირველი შემთხვევა ჩემთან, როცა ეზოს მესამედი წაიღო წყალმა. ამა მოვარდნაზეც წაიღო ეზოს მესამედი, კიდევ“ – ამბობს თუთა ჯგუშია.

თუთა ჯგუშია ამბობს, რომ მდინარემ პირველ ჯერზე მისი ეზოს მესამედი წაიღო, 24 მაისს კი ეზოს დარჩენილი მესამედი დაიკარგა.

თუთა ამბობს, რომ გარდაბნის მერიას ჯერ კიდევ ორი წლის წინ მიმართა და ითხოვდა გაბიონების აშენებას მდინარის კალაპოტთან, თუმცა არც მერიას და არც სხვა შესაბამის უწყებას ეს პრობლემა დღემდე არ მოუგვარებია.

„როცა პირველად წაიღო ეზოს ერთი მესამედი, მაშინ დავრეკე გარდაბნის გამგეობაში და გადამამისამართეს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, იმათ უნდა გაგიკეთონ ნაპირსამაგრი გაბიონებიო.

მაშინ შევიტანე განცხადება ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და როგორც მეუბნებოდნენ, პროექტიც მომზადდა, მაგრამ მისი განხორციელება არ მიმდინარეობდა. კვირაში ერთხელ ვრეკავდი სამინისტროში. ბოლოს დავრეკე დეკემბერში და მითხრეს, რომ მთავრობის ადმინისტრაციას უნდა გავუგზავნოთ პროექტი და იქიდან რომ დაგვიბრუნდება, მერე გამოცხადდება ტენდერი, შეირჩევა კომპანია და დაიწყებენ ნაპირსამაგრ სამუშაოებსო.

შემდეგ იყო მიზეზები, – „ასე უცებ არ ხდება“, „ბიუჯეტი არ გვაქვს გათვალისწინებული“, „მომავალი წლისთვის გადავდეთ“ და ასე შემდეგ.

ახლა უბრალოდ იმიტომ ავტეხე განგაში, რომ სახლამდეა მოსული მდინარე, საძირკვლიდან ხუთ მეტრში. ერთი წვიმა საკმარისი, რომ დარჩენილი ნიადაგიც გამოაცალოს და სახლიც წაიღოს“- ამბობს თუთა ჯგუშია.

მისი თქმით, როცა 24 მაისს იყო წყალმოვარდნები და მდინარემ ხეები მოგლიჯა, ადგილობრივებმა დარეკეს სამაშველოში, მოვიდნენ წარმომადგენლები და დააფიქსირეს მეწყრული პროცესი, „თუმცა შემდეგ, მონიტორინგი აღარ ყოფილა“- ამბობს თუთა.

„მე სამსახურში ვიყავი როცა მდინარე მოვარდა და მე და ჩემს შვილს, ასეთი მდგომარეობა დაგვხვდა ადგილზე. სახლის იქეთ ყველაფერი წაღებულია. დავრეკე 112-ში, გარდაბნის მაჟორიტარსაც დავურეკე, მოვიდა პოლიცია, სამაშველოც და შეადგინეს ოქმი. ჩემ თვალწინ დაურეკეს რწმუნებულს, მერს და მითხრეს, რომ დილას, ანუ 26 მაისს, ტექნიკას გამოუშვებდნენ და მიიღებდნენ შესაბამის ზომებს. თუმცა, ამის შემდეგ არავინ გამოჩენილა“ – ამბობს თუთა ჯგუშია.

როცა ხეები იჭრებოდა ან ინერტულ მასალას იღებდნენ მდინარიდან, თუ ჰქონდა ამაზე რეაგირება გარემოს ზედამხედველობის ინსპექციას ან მერს მაგალითად და თუ არა, რატომ? – ვკითხეთ მას.

ის ამბობს, რომ გარემოს ხელყოფის ფაქტზე მისმა მეზობელმა მიმართა შესაბამის უწყებებს, თუმცა საფუძვლიანი მოკვლევა არ ჩატარებულა.

„ერთი მეზობელია, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია მიმართავს სახელმწიფოს ამ ინერტული მასალების ამოღების გამო, მაგრამ არ ვიცით, ვინ მიდის ტრაქტორებით და ვინ იღებს ამ მასალებს.

ამის გამოა, რომ მდინარე გვივარდება. ერთ ღამეში, თხუთმეტ წუთში წამოვიდა იმხელა ნიაღვარი, რომ ბავშვთან ერთად მომიწია წამოსვლა, შემეშინდა.

წელსაც ვითხოვდი მიეღოთ პრევენციული ზომები, მაგრამ პასუხი ვერ მივიღე. „პროცედურებია გასავლელი“, „ყველაფერს თავისი დრო აქვს“- მიმეორებდნენ. ამასობაში მდინარემ ჩემი ეზო წაიღო.

ბოლოს რომ დავრეკე გარდაბნის გამგეობაში, მითხრეს, ჩვენთან არაფერი შემოსულაო. ანუ, არც სამაშველოს ოქმი არ იყო და როცა დავიწყე კიდევ გარკვევა, მერე თქვეს, რომ ზეპირსიტყვიერად იცის მერმაო. არ ვიცი სად გააქრეს იმ დღის ოქმი“ – ამბობს თუთა ჯგუშია.

„ბათუმელები“ დაუკავშირდა გარდაბნის მერიას კითხვით, რატომ არ მიიღო მერიამ ამ დრომდე შესაბამისი ზომები და არ ჩაატარა ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდინარის ნაპირზე.

მერიის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ მერი, დავით კარგარეთელი დღეს, 28 მაისს ესაუბრა მოქალაქე თუთა ჯგუშიას, თუმცა ამ საუბრის შინაარსი მისთვის უცნობია.

„ჰკითხეთ მოქალაქეს რაზე ისაუბრეს“- გვეუბნებიან პრესსამსახურში.

ასევე დავუკავშირდით ირაკლი კაპანაძეს გზების დეპარტამენტში – როგორც თუთა ჯგუშია ამბობს, ბოლოს სწორედ მასთან ჰქონდა კომუნიკაცია ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტთან დაკავშირებით.

ირაკლი კაპანაძემ დაგვიდასტურა, რომ პროექტი ნამდვილად არსებობს, თუმცა ტენდერი, სამუშაოების ჩატარებაზე, ჯერ გამოცხადებულიც კი არ არის.

„ერთი წლის წინ გავაკეთეთ განცხადება, საპროექტო დავალება მივეცით მას შემდეგ, რაც მოგვმართა მოქალაქემ და პროექტი მზად არის და დღე-დღეზე გამოცხადდება ტენდერი“ – გვითხრა მან.

მას ვკითხეთ, თუ რატომ გაიწელა პროცესი ამ დრომდე, რადგან მდინარემ უკვე წაიღო მოქალაქის ეზო და მიადგა სახლს.

ირაკლი კაპანაძე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი სამუშაო პროცესთან არის დაკავშირებული და არც ისაა გამორიცხული, რომ ხელშეკრულებაც კი ვერ გაფორმდეს დროულად.

მაშ ვინ უნდა მიიღოს ზომები, რომ წყალმოვარდნის განმეორების შემთხვევაში მოქალაქემ მთლიანად არ დაკარგოს საცხოვრებელი? – ვკითხეთ  მას.

„სხვა შესაბამისმა უწყებებმა, მერიამ“- გვიპასუხა მან.

რაც შეეხება ნაპირგამაგრებით სამუშაოების პროექტს, ირაკლი კაპანაძის თქმით, ამისთვის ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარია გამოყოფილი. „ეს პროექტი მოიცავს ოთხ ლოკაციას, ამის [ჯგუშიას სახლის] გარდა, კიდევ სამ ლოკაციაზეა პრობლემა და დაახლოებით ორ მილიონამდე ჯდება“ – გვითხრა მან.

_________

მთავარ ფოტოზე: თუთა ჯგუშიას სახლის ეზოს ნაწილი მდინარემ წაიღო. თათა ჯგუშია ფოტო/facebook

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ძლიერმა წვიმამ საბერძნეთის კუნძულებზე წყალდიდობა გამოიწვია
ძლიერმა წვიმამ საბერძნეთის კუნძულებზე წყალდიდობა გამოიწვია
ამ დანაშაულის ჩამდენი ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებს – კაცი, რომელსაც აქციაზე სცემეს და ნეკნი ჩაუმტვრიეს
ამ დანაშაულის ჩამდენი ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებს – კაცი, რომელსაც აქციაზე სცემეს და ნეკნი ჩაუმტვრიეს
ჩაქვში სახლები და ქუჩები დაიტბორა – შეჩერდა ავტომანქანების მოძრაობაც
ჩაქვში სახლები და ქუჩები დაიტბორა – შეჩერდა ავტომანქანების მოძრაობაც
ქვედა კვირიკეში ადიდებულმა მდინარემ ხიდი და გზა დაანგრია
ქვედა კვირიკეში ადიდებულმა მდინარემ ხიდი და გზა დაანგრია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 სექტემბერი

ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს 28.05.2026
ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს
ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს 28.05.2026
ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს
„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს“ – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება 28.05.2026
„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს“ – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება
სექტემბერში ფორმას მხოლოდ 1-ელ კლასელებს ჩააცმევენ – ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდეს 28.05.2026
სექტემბერში ფორმას მხოლოდ 1-ელ კლასელებს ჩააცმევენ – ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდეს
როგორ გააკონტროლებს ბულვარი შეზლონგების პლაჟზე განლაგებას  28.05.2026
როგორ გააკონტროლებს ბულვარი შეზლონგების პლაჟზე განლაგებას 
რატომ დატოვა მირდატ ქამადაძემ პარტია “ახალი” – განმარტება 28.05.2026
რატომ დატოვა მირდატ ქამადაძემ პარტია “ახალი” – განმარტება