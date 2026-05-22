რას ამბობს აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო ბათუმის სამშობიაროს გასხვისებაზე

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პრესცენტრმა დღეს, 22 მაისს „ბათუმელებს“ წერილობით უპასუხა ბათუმის სამშობიარო სახლის აუქციონზე შესაძლოა გატანასთან დაკავშირებით.
„აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და შპს „ბათუმის სამშობიარო სახლს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ვადა გასული წლის დეკემბერში ამოიწურა. ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით მიღებული იქნება გადაწყვეტილება,“ – მხოლოდ ეს მოგვწერეს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან. ამ უწყებაში დამატებით დეტალებზე საუბარი არ ისურვეს.
„სამშობიარო სახლის“ პერსონალი ამბობს, რომ მათ რამდენიმე დღის წინ აჭარის ეკონომიკის მინისტრი, ედნარ ნატარიძე შეხვდა და უთხრა, რომ სამშობიარო აუქციონის წესით გასხვისდება. ექიმების თქმით, ასეთ შემთხვევაში სამშობიაროს პროფილი ვერ შენარჩუნდება.
2013 წლიდან 2026 წლამდე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სამშობიარო სახლი იჯარით ჰქონდა გადაცემული „ბათუმის სამშობიარო სახლისთვის“. ეს შპს ყოველთვიურად 20 ათას ლარს იხდიდა იჯარის საფასურს. იჯარის თანხა წელს გაიზარდა 83 ათას ლარამდე. „სამშობიარო სახლის“ აქციონერები თანახმა იყვნენ, ეს თანხაც გადაეხადათ ყოველთვიურად, მაგრამ ახალ ხელშეკრულებას სამინისტრო სამშობიარო სახლთან აღარ აფორმებს.
სამშობიარო სახლში ბოლო რამდენიმე წელია აღარ ფუნქციონირებს სამეანო განყოფილება. აქ მხოლოდ საკონსულტაციო განყოფილება და ამბულატორიაა.
