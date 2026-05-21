ბათუმში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის მარშრუტი შეიცვალა

ბათუმში მართვის მოწმობის უფლების მისაღებად პრაქტიკული საგამოცდო მარშრუტი N1 შეიცვალა.
ამასთან, შსს-ს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით „22 მაისიდან მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის [მოედანი] წარმატებით ჩაბარებისთანავე, კანდიდატებს ეძლევათ შესაძლებლობა, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გასასვლელად სასურველი დრო ყოველგვარი ლოდინის გარეშე, სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში დაჯავშნონ“.
სააგენტოს განცხადებით ცვლილების მიზანი „მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პროცესის გაუმჯობესებაა“.
ამ დრომდე ეს მარშრუტი იწყებოდა ორბელიანის ქუჩაზე – მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიიდან და გრძელდებოდა შემდეგ ქუჩებზე: სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა – [გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩა – პატარა მონაკვეთი შარტავას გამზირის ბოლოში არსებულ წრიულთან] – ჟიული შარტავას გამზირი – პუშკინის ქუჩა – ლუკა ასათიანის ქუჩა – ილია ჭავჭავაძის ქუჩა – ტბელ აბუსერძის ქუჩა – ჟიული შარტავას გამზირი – [გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩა] – სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა [მომსახურების სააგენტოს ტერიტორია]. ძველი მარშრუტი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.]
ახალი საგამოცდო მარშრუტი N1 ბათუმში: მომსახურების სააგენტოს ტერიტორია-სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა – ჟიული შარტავას ქუჩა – პუშკინის ქუჩა – დემეტრე თავდადებულის ქუჩა – ბაგრატიონის ქუჩა – ჟიული შარტავას ქუჩა – სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა – მომსახურების სააგენტოს ტერიტორია.
აღსანიშნავია, რომ ბათუმში, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა ერთ-ერთი რთული მონაკვეთია ავტომანქანების გადაადგილების კუთხით. ამ ცენტრალურ ქუჩაზე ქალაქის მერიამ მოძრაობა ჯერ ცალმხრივი გახადა და მეორე ზოლში მხოლოდ ბასლაინი დატოვა. შემდეგ კი მოძრაობა ორმხრივი გახადა, თუმცა ბასლაინიც დატოვა.
ბათუმში N1 საგამოცდო მარშრუტის ცვლილების პარალელურად, საქართველოში გამარტივდა მართვის მოწმობის აღებაც. ამის შესახებ 21 მაისს გახდა ცნობილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ცვლილებები შევიდა მინისტრის ბრძანებაში, რომელიც სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ გამოცდებს ეხება.
