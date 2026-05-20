მე-12 კლასელებისთვის ბოლო ზარი დაირეკა

20.05.2026
დღეს, 20 მაისს, საქართველოს საჯარო სკოლებში, მე-12 კლასელებისთვის ბოლო ზარი დაირეკება.

ბათუმის მე-2 საჯარო სკოლა. ბოლო ზარი.

სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2026 წლისთვის, საქართველოს საჯარო სკოლებში 38 693 მე-12 კლასელია რეგისტრირებული. თუმცა, რამდენი ამთავრებს აქედან სკოლას უცნობია, რადგან განათლების სამინისტროს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს გამოქვეყნებული.

სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, გასულ წელს ქვეყანა დატოვა სასკოლო ასაკის 3 669 ბავშვმა. რამდენია აქედან მე-12 კლასელი, უცნობია.

ბოლო ზარი ბათუმის მე-2 საჯარო სკოლაში.
ფოტო: ლელა დუმბაძე/ბათუმელები.

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნულ გამოცდებზე წელს 43 ათასზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. მომავალ 2027 წელს, სკოლას ერთდროულად დაასრულებენ, როგორც მე-12, ასევე მე-11 კლასელები, რადგან „ქართული ოცნების“ განათლების რეფორმის ფარგლებში, სკოლებში მე-12 კლასი უქმდება და სწავლა 11-წლიანი ხდება.

ბოლო ზარი ბათუმში.

ბოლო ზარი ბათუმის მეორე საჯარო სკოლაში.

ბოლო ზარი/ფოტო: ლელა დუმბაძე/ბათუმელები.

ბოლო ზარი ბათუმში.

ბოლო ზარი დღეს კერძო სკოლის მოსწავლეებისთვისაც დაირეკება. სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიხედვით, საქართველოს კერძო სკოლებში 4 160 მე-12 კლასელი სწავლობს.

