რუსეთი ბელარუსის მონაწილეობით ბირთვულ წვრთნებს ატარებს

რუსეთის შეიარაღებული ძალები სამდღიან წვრთნებს ატარებენ „აგრესიის საფრთხის ქვეშ“ ბირთვული ძალების მოსამზადებლად და გამოსაყენებლად, განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს, 19 მაისს. მანევრები მოიცავს ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების გაშვებას რუსეთის მასშტაბით საცდელ პოლიგონებზე.
გარდა ამისა, ბელარუსთან ერთად განხილული იქნება ბელარუსის ტერიტორიაზე განლაგებული ბირთვული იარაღის ერთობლივი გამოყენება.
ბელორუსის თავდაცვის სამინისტრომ ასევე განაცხადა ბირთვული საბრძოლო წვრთნების დაწყების შესახებ. წვრთნები 18 მაისს დაიწყო და 21 მაისს დასრულდება.
რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული იარაღი 2023 წელს განალაგა და განაცხადა, რომ ეს ფორმალურად არ არღვევდა ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებას.
2025 წლის სექტემბერში რუსეთმა და ბელარუსმა უკვე ჩაატარეს ერთობლივი წვრთნები „ზაპად-2025“, რომელიც მოიცავდა არასტრატეგიული ბირთვული იარაღის გამოყენების პრაქტიკას. ამ წვრთნების დროს პოლონეთმა ბელარუსთან საზღვარი დახურა.
ოფიციალური ცნობებით, წვრთნებში მონაწილეობს თითქმის 65 000 სამხედრო მოსამსახურე, 200-ზე მეტი რაკეტმტყორცნი, 140-ზე მეტი თვითმფრინავი, 73 ხომალდი და 13 წყალქვეშა ნავი, მათ შორის – 8 სტრატეგიული სარაკეტო წყალქვეშა ნავი.