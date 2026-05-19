რუსეთი ბელარუსის მონაწილეობით ბირთვულ წვრთნებს ატარებს

19.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის შეიარაღებული ძალები სამდღიან წვრთნებს ატარებენ „აგრესიის საფრთხის ქვეშ“ ბირთვული ძალების მოსამზადებლად და გამოსაყენებლად, განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს, 19 მაისს. მანევრები მოიცავს ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების გაშვებას რუსეთის მასშტაბით საცდელ პოლიგონებზე.

გარდა ამისა, ბელარუსთან ერთად განხილული იქნება ბელარუსის ტერიტორიაზე განლაგებული ბირთვული იარაღის ერთობლივი გამოყენება.

ბელორუსის თავდაცვის სამინისტრომ ასევე განაცხადა ბირთვული საბრძოლო წვრთნების დაწყების შესახებ. წვრთნები 18 მაისს დაიწყო და 21 მაისს დასრულდება.

რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული იარაღი 2023 წელს განალაგა და განაცხადა, რომ ეს ფორმალურად არ არღვევდა ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებას.

2025 წლის სექტემბერში რუსეთმა და ბელარუსმა უკვე ჩაატარეს ერთობლივი წვრთნები „ზაპად-2025“, რომელიც მოიცავდა არასტრატეგიული ბირთვული იარაღის გამოყენების პრაქტიკას. ამ წვრთნების დროს პოლონეთმა ბელარუსთან საზღვარი დახურა.

ოფიციალური ცნობებით, წვრთნებში მონაწილეობს თითქმის 65 000 სამხედრო მოსამსახურე, 200-ზე მეტი რაკეტმტყორცნი, 140-ზე მეტი თვითმფრინავი, 73 ხომალდი და 13 წყალქვეშა ნავი, მათ შორის – 8 სტრატეგიული სარაკეტო წყალქვეშა ნავი.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 მაისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 მაისი
პუტინი ჩინეთში მიდის სი ძინპინთან შესახვედრად
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 მაისი
