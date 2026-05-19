მთავარი,სიახლეები

შს სამინისტროს უნიფორმის მარაგი არ გააჩნია და 6 მილიონი ლარის ტანსაცმელს ყიდულობს

19.05.2026
შს სამინისტროს უნიფორმის მარაგი არ გააჩნია და 6 მილიონი ლარის ტანსაცმელს ყიდულობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა დანაყოფებისთვის უნიფორმებს, ქურთუკებს, ჟილეტებსა და საწვიმარ ლაბადებს ყიდულობს, რაშიც 6 მილიონამდე ლარს დახარჯავს. აქედან, 1,9 მილიონი ლარის უნიფორმებს ტენდერის გარეშე იყიდის, 4,1 მილიონი ლარით კი ტენდერი აქვს გამოცხადებული.

სამინისტრომ 1 906 325 ლარის უნიფორმების გადაუდებელი აუცილებლობით უტენდეროდ შესყიდვის შესათანხმებლად სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს უკვე მიმართა.

შსს სააგენტოს წერს, რომ დღეისათვის შესაძლებელია ტენდერის გამოცხადებაც, თუმცა ასეთ შემთხვევაში „სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ ვადებს, ასევე გარკვეული პერიოდია საჭირო უნიფორმების მოსაწოდებლად. შესაბამისად, არსებობს საფრთხე, რომ ზაფხულის სეზონზე საპოლიციო დანაყოფები დარჩებიან უნიფორმის გარეშე“.

„უნიფორმის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები შეიცვალა 2026 წლის მარტში. დაიწყო ბაზრის კვლევის პროცედურები, რომლის შედეგების გათვალისწინებით აუცილებელი გახდა ტექნიკური მახასიათებლების დაზუსტება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებიდან გამომდინარე აუცილებელი გახდა მთავრობის ადმინისტრაციაში შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიღება და მთავრობის განკარგულების გამოცემა.

წინასწარ ვერ იქნებოდა განსაზღვრული რა ვადა დასჭირდებოდა ზემოაღნიშნულ პროცედურებს“ – წერს შსს.

ამასთან, თუ „შსს მოსამსახურეები სრულად ვერ იქნებიან უზრუნველყოფილნი შესაბამისი უნიფორმებით, ამით თანამშრომლებს მათზე დაკისრებული მოვალეობის შეუფერხებლად შესრულებას შეეშლება ხელი. აღნიშნული ფაქტი კი უარყოფითად აისახება სამინისტროს იმიჯზე“.

„შს სამინისტროს შარვლებისა და ქვედაბოლოების საჭირო მარაგი არ გააჩნია. აღნიშნული უნიფორმების შესყიდვა ხორციელდება ყოველწლიურად, რა დროსაც რეზერვის სახით ხდება მხოლოდ იმ რაოდენობის შესყიდვა, რომელიც საკმარისია პერიოდული როტაციებისთვის და დაზიანებული უნიფორმების ჩასანაცვლებლად.

მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან საუბარია ახალ ფორმაზე, შს სამინისტროს რეზერვი საერთოდ არ გააჩნია“ – წერს შსს.

შსს-ს მიერ უტენდეროდ შესასყიდი უნიფორმა / „რაოდენობა განსაზღვრულია დამტკიცებული ნორმებისა და შს სამინისტროს მოსამსახურეთა რაოდენობის მიხედვით“ – აცხადებს სამინისტრო

რაც შეეხება ტენდერს – სხვადასხვა დანაყოფის ქურთუკების, ჟილეტებისა და საწვიმარი ლაბადების შესყიდვაზე ტენდერი სამინისტრომ 2026 წლის 18 მაისს გამოაცხადა.

წინადადებების მიღება 13 ივნისს დაიწყება და 18 ივნისს დასრულდება.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4 მილიონ 100 ათასი ლარია.

ტენდერში გამარჯვებულმა საქონლის ნაწილი სამინისტროს ხელშეკრულების გაფორმებიდან – 75, ნაწილი კი 90 დღეში უნდა მიაწოდოს.

შსს-ს მიერ ტენდერის გზით შესასყიდი საქონლის დასახელება და რაოდენობა / წყარო: ტენდერი

ამავე თემაზე:

შსს საზაფხულო ნიღბებს ყიდულობს

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ოზურგეთში ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს
ოზურგეთში ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს
იაპონელი მოგზაური წერს, რომ ველოსიპედი, რომელიც ქობულეთში მოჰპარეს, ნაპოვნია
იაპონელი მოგზაური წერს, რომ ველოსიპედი, რომელიც ქობულეთში მოჰპარეს, ნაპოვნია
შუახევში ახალგაზრდა კაცი, მაშველი დაიღუპა – იგი ხრამში იპოვეს
შუახევში ახალგაზრდა კაცი, მაშველი დაიღუპა – იგი ხრამში იპოვეს
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის მიერ თაღლითობისთვის ძებნილი პოლონეთის მოქალაქე – შსს
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის მიერ თაღლითობისთვის ძებნილი პოლონეთის მოქალაქე – შსს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 მაისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 ნოემბერი

კუნძულისთვის 145 810 მ³ ქვას „ამბასადორი“ ქობულეთში ულიცენზიოდ მოიპოვებს – ახალი განკარგულება 19.05.2026
კუნძულისთვის 145 810 მ³ ქვას „ამბასადორი“ ქობულეთში ულიცენზიოდ მოიპოვებს – ახალი განკარგულება
შს სამინისტროს უნიფორმის მარაგი არ გააჩნია და 6 მილიონი ლარის ტანსაცმელს ყიდულობს 19.05.2026
შს სამინისტროს უნიფორმის მარაგი არ გააჩნია და 6 მილიონი ლარის ტანსაცმელს ყიდულობს
რუსეთი ბელარუსის მონაწილეობით ბირთვულ წვრთნებს ატარებს 19.05.2026
რუსეთი ბელარუსის მონაწილეობით ბირთვულ წვრთნებს ატარებს
საქართველოში წელს ყველაზე მეტი მსუბუქი ავტომობილი შემოიტანეს და გაიტანეს 19.05.2026
საქართველოში წელს ყველაზე მეტი მსუბუქი ავტომობილი შემოიტანეს და გაიტანეს
კალაძე წერს, რომ გერმანია „ჭაობშია ჩაფლული“ – ზაარბრიუკენმა თბილისთან მეგობრობა შეწყვიტა 19.05.2026
კალაძე წერს, რომ გერმანია „ჭაობშია ჩაფლული“ – ზაარბრიუკენმა თბილისთან მეგობრობა შეწყვიტა
ნანუკა ჟორჟოლიანს 3-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს 19.05.2026
ნანუკა ჟორჟოლიანს 3-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს