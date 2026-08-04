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რუსეთში, „ვაილდბერისის“ საწყობებში ისევ ხანძარია დრონების თავდასხმის შემდეგ

04.08.2026
რუსეთში, „ვაილდბერისის“ საწყობებში ისევ ხანძარია დრონების თავდასხმის შემდეგ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

4 აგვისტოს ღამეს, დრონით თავდასხმის შემდეგ, რუსეთში ხანძარი გაჩნდა ლენინგრადის ოლქის სოფელ კრასნი ბორში და მოსკოვის ოლქის ქალაქ ჩეხოვში მდებარე საწყობების ტერიტორიებზე, სადაც კომპანია Wildberry-ის ლოჯისტიკური ცენტრები მდებარეობს.

ტელეგრამის არხებზე ხანძრის ამსახველი არაერთი ვიდეო ქვეყნდება.

მედიის ცნობით, დრონებმა რუსეთში ასევე შეუტიეს ნოვოსოლკის სამრეწველო ზონას, ჩეხოვის რაიონში, მოსკოვის ოლქში, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ოლქის გუბერნატორის განცხადებით, დაზიანდა ელექტროქვესადგური და ადმინისტრაციული შენობა.

რუსეთის ხელისუფლების წინასწარი მონაცემებით, დარტყმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაიღუპა და ექვსი დაშავდა.

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ფოტო: telegram

 

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