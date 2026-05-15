111 წლის ნაქიფე დავითაძე აჭარაში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანია

აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 25 მოქალაქე ცხოვრობს – ასეთია აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები.
აჭარაში მცხოვრები ყველაზე უხუცესი მოქალაქე 111 წლის ნაქიფე დავითაძეა, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორექეთიდან.
მასზე მასალა „ბათუმელებმა“ 2022 წელს მოამზადა. დედაჩემმა 120 წელი იცოცხლაო – გვითხრა მაშინ ნაქიფე დავითაძემ.
„მუხლები მაწუხებს და ვერ ვიარები, თორემ რომ ვიარებოდე, საქმეს გავაკეთებდი, ცოტ-ცოტას. ახალგაზრდობაში ფერადი ტანსაცმელი მინდოდა, ახლა აღარ მინდა, დედაბერი ვარ. რომ დავბერდი, აღარ ვიცვამ ფერადებს. ათას რამეს ვაკეთებდი, ახლა ვზივარ და ვუყურებ ქვეყანას“ – უთხრა ნაქიფემ „ბათუმელებს“ 2022 წელს. მაშინ იგი 108 წლის იყო.
ნაქიფე 1914 წლის 4 ივლისს დაიბადა. მას 5 შვილი, 19 შვილიშვილი, 43 შვილთაშვილი და შვილთაშვილის შვილები ჰყავს.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერის სპეციალური პროგრამა აქვს აჭარაში მცხოვრები, 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის. ერთჯერადი დახმარების ფარგლებში მოქალაქეს, რომელიც ასი და მეტი წლისაა, ყოველწლიურად 5 000 ლარი გადაეცემა.
სტატისტიკა აჭარის მაგალითზეც აჩვენებს, რომ 100 წელს გადაცილებულებს შორის უმრავლესობა ქალია.