111 წლის ნაქიფე დავითაძე აჭარაში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანია

15.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 25 მოქალაქე ცხოვრობს – ასეთია აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები.

აჭარაში მცხოვრები ყველაზე უხუცესი მოქალაქე 111 წლის ნაქიფე დავითაძეა, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორექეთიდან. 

მასზე მასალა „ბათუმელებმა“ 2022 წელს მოამზადა. დედაჩემმა 120 წელი იცოცხლაო – გვითხრა მაშინ ნაქიფე დავითაძემ.

„მუხლები მაწუხებს და ვერ ვიარები, თორემ რომ ვიარებოდე, საქმეს გავაკეთებდი, ცოტ-ცოტას. ახალგაზრდობაში ფერადი ტანსაცმელი მინდოდა, ახლა აღარ მინდა, დედაბერი ვარ. რომ დავბერდი, აღარ ვიცვამ ფერადებს. ათას რამეს ვაკეთებდი, ახლა ვზივარ და ვუყურებ ქვეყანას“ – უთხრა ნაქიფემ „ბათუმელებს“ 2022 წელს. მაშინ იგი 108 წლის იყო.

ნაქიფე 1914 წლის 4 ივლისს დაიბადა. მას 5 შვილი, 19 შვილიშვილი, 43 შვილთაშვილი და შვილთაშვილის შვილები ჰყავს.

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერის სპეციალური პროგრამა აქვს აჭარაში მცხოვრები, 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის. ერთჯერადი დახმარების ფარგლებში მოქალაქეს, რომელიც ასი და მეტი წლისაა, ყოველწლიურად 5 000 ლარი გადაეცემა.

სტატისტიკა აჭარის მაგალითზეც აჩვენებს, რომ 100 წელს გადაცილებულებს შორის უმრავლესობა ქალია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
111 წლის ნაქიფე დავითაძე აჭარაში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანია 15.05.2026
ძველი ბათუმის რეაბილიტაცია ჯერ არ დასრულებულა – დაიხარჯა 180 მილიონი ლარი 15.05.2026
„დაწერეთ ჩვენზე, ღვთის სახელით გთხოვთ" – უსახლკარო დედა-შვილი აცხადებს, რომ მშივრები არიან 15.05.2026
შუახევში სახლში დათვის ბელი შეიპარა – ოჯახმა 112-ში დარეკა 15.05.2026
რას ითხოვენ მოქალაქეები, რომლებმაც დღეს ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს 15.05.2026
