ქობულეთის ყოფილი მაჟორიტარი „ოცნებიდან“ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს

აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტში კობა ნაკაიძე. ის 2021 წლიდან ამავე სამინისტროში მინისტრის მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობდა.
კობა ნაკაიძე 2016-2020 წლებში საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო.
კობა ნაკაიძე პროფესიით ექიმია. სხვადასხვა დროს იყო ასევე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი [2015-2016 წწ ], აჭარის დასაქმების სააგენტოს დირექტორი [2012-2015 წწ] და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი [1995-2005 წწ].
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს კობა ნაკაიძის ჩათვლით ხუთი მოადგილე ჰყავს.