მთავარი,სიახლეები

ქობულეთის ყოფილი მაჟორიტარი „ოცნებიდან“ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს

08.05.2026
ქობულეთის ყოფილი მაჟორიტარი „ოცნებიდან“ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტში კობა ნაკაიძე. ის 2021 წლიდან ამავე სამინისტროში მინისტრის მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობდა.

კობა ნაკაიძე 2016-2020 წლებში საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო.

კობა ნაკაიძე პროფესიით ექიმია. სხვადასხვა დროს იყო ასევე  აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი [2015-2016 წწ ],  აჭარის  დასაქმების სააგენტოს დირექტორი [2012-2015 წწ] და  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი [1995-2005 წწ].

აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს კობა ნაკაიძის ჩათვლით ხუთი მოადგილე ჰყავს.

კობა ნაკაიძე „ოცნების“ ერთ-ერთ შეხვედრაზე 2022 წელს

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ნინო ნიჟარაძე ბათუმში, ოზთურქის კორპუსებთან, აქციის მონაწილეებს შეხვდა
ნინო ნიჟარაძე ბათუმში, ოზთურქის კორპუსებთან, აქციის მონაწილეებს შეხვდა
90 წლის ექთანი ბათუმიდან, რომელიც ისევ მუშაობს კლინიკაში
90 წლის ექთანი ბათუმიდან, რომელიც ისევ მუშაობს კლინიკაში
ალკოჰოლით გამოწვეული აშლილობის სამკურნალოდ აჭარაში ახალი პროგრამა ამოქმედდება
ალკოჰოლით გამოწვეული აშლილობის სამკურნალოდ აჭარაში ახალი პროგრამა ამოქმედდება
შშმ დედები და ორსულები აჭარაში 2000 ლარს მიიღებენ ერთჯერადად – კრიტერიუმები
შშმ დედები და ორსულები აჭარაში 2000 ლარს მიიღებენ ერთჯერადად – კრიტერიუმები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 თებერვალი

ავთანდილ სურმანიძე სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს – ის უკრაინაში იბრძოდა

ზელენსკიმ კრემლს 9 მაისს აღლუმის ჩატარების ნებართვა დადგენილებით მისცა 08.05.2026
ზელენსკიმ კრემლს 9 მაისს აღლუმის ჩატარების ნებართვა დადგენილებით მისცა
რატომ დაიკეტა „სანაპირო“ ბათუმში 08.05.2026
რატომ დაიკეტა „სანაპირო“ ბათუმში
აშშ-სთან ივანიშვილის მთავარი პრობლემა 3 ცხენზე ერთდროულად ჯდომაა – ინტერვიუ 08.05.2026
აშშ-სთან ივანიშვილის მთავარი პრობლემა 3 ცხენზე ერთდროულად ჯდომაა – ინტერვიუ
ევროკავშირთან თუ საჭირო იქნება უკრაინის დახმარება, ჩვენ ვიქნებით დაინტერესებული – პოდოლიაკი 08.05.2026
ევროკავშირთან თუ საჭირო იქნება უკრაინის დახმარება, ჩვენ ვიქნებით დაინტერესებული – პოდოლიაკი
„ოცნებამ“ 175 მილიონი ლარის ავტომანქანები იყიდა – წელს 36 მილიონზე მეტს დახარჯავს 08.05.2026
„ოცნებამ“ 175 მილიონი ლარის ავტომანქანები იყიდა – წელს 36 მილიონზე მეტს დახარჯავს
„ეს იყო ტიტუშკების ქცევა“ – ხელვაჩაურში ჟურნალისტების ხელშეშლაზე გამოძიება არ დაიწყო 08.05.2026
„ეს იყო ტიტუშკების ქცევა“ – ხელვაჩაურში ჟურნალისტების ხელშეშლაზე გამოძიება არ დაიწყო