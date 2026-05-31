„ამოტუმბვა ძვირი დაჯდება, ვის გადავახდევინო“ – პენსიონერი ბათუმიდან, სადაც კანალიზაცია ისევ არაა

„კი ამოტუმბავენ, მაგრამ შარშან 130 ლარი დამიჯდა, ახლა უფრო ძვირი დამიჯდება… წამალს ვერ ვყიდულობ, პენსიონერი ვარ, სიმსივნით დაავადებული,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ 73 წლის ნაზი თაფაქიძე. ის აეროპორტის გზატკეცილზე ცხოვრობს. მისი სახლის ეზოში მოწყობილი „შამბოდან“ რამდენიმე დღეა კანალიზაცია ეზოში გადმოდის.
ამ დასახლებაში კანალიზაციის სისტემა წლებია არ არსებობს. „ოცნებას“ მოსახლეობასთან არც ეს დაპირება არ შეუსრულებია – პირიქით, „ოცნება“ ევროპელი ქვეყნების მხარდაჭერის გზებს პრაქტიკულად კეტავს, რომ თუნდაც ეს პრობლემა მოაგვაროს. ბათუმის ნაწილში კანალიზაციის სისტემა გერმანიის აქტიური მხარდაჭერით მოეწყო, „ოცნების“ მიერ მიღებული რუსული კანონებით კი, „უცხოური გავლენის“ პროექტი გამოდის დაფინანსება, რომლითაც კანალიზაციის სისტემა ბათუმის დიდ ნაწილში უნდა გამართულიყო.
ბათუმის ამ დასახლებაში, სადაც ათასობით ოჯახს კანალიზაციის ცენტრალური სისტემა არ აქვს, საცხოვრებელი სახლების, თუ ახალი კორპუსების ეზოებში ე.წ. შამბოებია მოწყობილი. მოქალაქეები პერიოდულად იძახებენ ბათუმის მერიის შესაბამის სამსახურს, რომელიც „შამბოებიდან“ კანალიზაციას ტუმბავს. ეს სერვისი ფასიანია. აეროპორტის გზატკეცილის უბანში გვითხრეს, რომ ბევრმა ბოლო დროს დიდი მოცულობის შამბო მოაწყო, ამიტომაც, წელიწადში ერთხელ გამოძახება საკმარისია.
„შამბოდან“ კანალიზაციის ამოტუმბვის საფასური დაახლოებით 150-200 ლარია.
ნაზი თაფაქიძე საკუთარ ეზოს გვაჩვენებს, სადაც კანალიზაცია დგას, ასევე „შამბოს“, საიდანაც წყალი ბოსტანშიც გადადის. პენსიონერი ქალი ამბობს, რომ წინა წლებში პატარა „შამბო“ ჰქონდა და წვალობდა, გასულ წელს კი, ახალი, დიდი „შამბო“ მოაწყო.
„გასულ წელს 130 ლარი დაჯდა იმ პატარა შამბოს ამოტუმბვა, რომელიც ახლა უკვე მოშლილია. ამის ამოტუმბვა მეტი დაჯდება. ვის გადავახდევინო?“ – კითხულობს პენსიონერი, რომელიც ორსართულიან სახლში შვილთან ერთად ცხოვრობს. ნაზი თაფაქიძის შვილსაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს.
„ჩემი შემოსავალი მხოლოდ პენსიაა. წამლები რომ მეყიდა, საპენსიო სესხის აღება დამჭირდა… აღარც დამთავრდა ეს სესხი. რით ვერ ამოიწურა, ვერ მივედი ბანკში, რომ ეს გამეგო, სიარული მიჭირს, ვერსად ვერ დავდივარ.
მთავრობა რას გააკეთებს? არსად არაა ჩვენს ტერიტორიაზე კანალიზაცია… დაპირება კი იყო, მაგრამ დაპირებას ვინ შეასრულებს? არასდროს დაპირება არ სრულდება. ვისი ბრალია? – ვისი და მთავრობის“, – გვპასუხობს ნაზი თაფაქიძე.
პენსიონერის თქმით, ის საჭირო მედიკამენტებს დღესაც ვერ ყიდულობს:
„ვინ მოგცემს წამალს? წელიწად-ნახევრის წინ გავიკეთე ოპერაცია, სიმსივნე მაქვს, მეორე სტადია. ეს ოპერაცია კი დამიფინანსეს, მაგრამ წამლებს ვერ ვყიდულობ, ვერც ექიმთან მივდივარ.
ახლა უფრო იმას ვდარდობ, მზე რომ გამოვა და აქ კოღო გაჩნდება ამდენ კანალიზაციაში, კოღო შემჭამს,“ – გვითხრა ნაზი თაფაქიძემ.
