ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო – რეგისტრირებულია 43 000-ზე მეტი აბიტურიენტი

დღეს 2 ივლისს, ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, გამოცდებზე 43 000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. გამოცდები ორ სესიად ჩატარდება.
სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით 24 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი და ყველა ცენტრი აღჭურვილია გაგრილების სისტემით.
„დანიშნულია დამატებითი ტრანსპორტი მეტროდან საგამოცდო ცენტრებამდე, რომელთა გადაადგილებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოქვეყნებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე“- წერს სამინისტრო.
5 ივლისიდან დაიწყება მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდები, 17 ივლისს – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, მაგისტრანტობის კანდიდატები კი საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩააბარებენ.
ცენტრის ინფორმაციით, მთლიანობაში, გამოცდებზე 83 000-ზე მეტი აპლიკანტი იყო დარეგისტრირებული.
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მთავარი ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან