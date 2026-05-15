რა ხდება ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარზე

ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარზე ფასები ისევ მზარდია. ქალაქის ცენტრში და სანაპიროზე ქონებას ძირითადად სარეალიზაციოდ ყიდულობენ, მეორად ზოლში კი, ე.წ. ჭაობის დასახლებასა და სხვა გარეუბნებში ძირითადად საცხოვრებლად, თუმცა ფასი ამ ზოლშიც გაზრდილია.
საინვესტიციო ფართობების ფასი ზღვის ზოლში 2000 – 3500 დოლარია. აქ ფასი კორპუსის სიმაღლის მიხედვით იზრდება. საცხოვრებელი ბინების ფასი კი მეორად ბაზარზე, ანუ აშენებულ ბინებში, ქალაქის გარეუბნებში 1000 დოლარიდან იწყება. ისევე როგორც ცენტრალურ ნაწილში, გარეუბანშიც ბევრად ძვირია კომერციული ფართობების ფასიც.
უძრავი ქონების სააგენტოების ინფორმაციით, საინვესტიციო ბინების მყიდველი ძირითადად უცხოელია, საცხოვრებლად კი ბინებს გარეუბნებში ადგილობრივები ყიდულობენ.
გარდა ამისა გამოიკვეთა ტენდენცია, როცა მცირე ზომის მიწის ნაკვეთების შეძენით ინტერესების ზრდამ ბათუმთან ახლოს მდებარე გასაყიდი მიწის ნაკვეთების ფასიც მნიშვნელოვნად გაზარდა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კი გაიზარდა 1.კვ.მეტრი მიწის ნაკვეთების ფასი ბათუმთან ახლოს მდებარე სოფლებშიც.
მიწის ნაკვეთების ფასი ბათუმის გარეუბნებში 350 დოლარიდან იწყება, ბათუმთან ახლოს მდებარე სოფლებში კი 60-150 დოლარია.
აეროპორტის უბანში, სადაც სიმაღლეზე შეუზღუდავი ბარიერი მოქმედებს, დეველოპერები ძვირადღირებულ ვილებს ყიდიან. აქ დეველოპერი მომხმარებელს სთავაზობს სახლს საკუთარი პარკინგით და მცირე ზომის ეზოთი ზღვის სანაპიროდან 10-15 წუთის სავალზე. იგივე ტენდენცია შეინიშნება გონიო-კვარიათის დასახლებაში არა სანაპიროზე, უფრო მომაღლო ტერიტორიაზე გამწვანებულ ზოლში, თუმცა ზღვისა და მთის ხედებით.
ვილების ფასი [შავი კარკასი] 160 000 დოლარიდან იწყება და 600 000 დოლარამდე ადის.
უძრავი ქონების სააგენტოების დაკვირვებით, ზრდის ტენდენციასთან ერთად ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თავისებურება ახასიათებს. ახლაც შეიძლება რამდენიმე მომენტზე ყურადღების გამახვილება, რაც მოთხოვნის თავისებურებებს გვაჩვენებს.
„პირველად ბაზარზე გაცილებით მაღალფასიანი პროექტებია, ვიდრე მეორად ბაზარზე.
პირველადი ბაზარს ვუწოდებთ, როცა დეველოპერები ყიდიან 1 კვ.მეტრს მაღალ ფასად ახალ პროექტებში. ფასის ზრდის მიზეზად ისინი მეტწილად გართულებულ რეგულაციებს, მიწის და მასალების გაძვირებას ასახელებენ. თუმცა მაინც ყიდიან, იქიდან გამომდინარე, რომ აქვთ კარგი პირობები. შიდა უპროცენტო განვადება 10-15-წლიანი, დასრულების შემდეგ იპოთეკით დატვირთვა…
ამ ბაზარზე მყიდველების 80% უცხოელია – თავიანთი კონტაქტებით, გაყიდვების მენეჯერებით, თუ სხვა მარკეტინგული პროგრამებით დეველოპერები ბინებს ძირითადად უცხოელებზე ყიდიან.“
რაც შეეხება მეორად ბაზარს, ამაში იგულისხმება უკვე დიდი ხნის აშენებული კორპუსები. ასეთებიც იყიდება საკმაოდ ძვირად, თუმცა არა იმდენად, რამდენადაც დეველოპერები ყიდიან. აქ ფასები მერყეობს იმის მიხედვით რამდენად დიდი ხნის აშენებულია კორპუსი, ბინაში ცხოვრობდნენ თუ არა, კორპუსი როგორია, ჩაბარებულია თუ არა.
ჩაუბარებელი კორპუსები საკმაოდ ბევრი გვაქვს ბათუმში, რაც აისახება ფასზეც, რადგან ამას მნიშვნელობას ანიჭებს ბანკი შეფასებისას. ასეთ ბინებს ბანკები დაბალ ფასად აფასებენ, გამყიდველები კი ცდილობენ მაღალ ფასში გაყიდონ, თუმცა უწევთ დაკლება. დაკლება არ ნიშნავს იმას, რომ ბაზარზე იაფია ეს ქონება. უკვე რამდენი თვეა ვაკვირდებით და ზრდის ტენდენცია არ ჩერდება.
თუ შარშან იყიდებოდა, მაგალითად 50 კვადრატული მეტრი ბინა 70 000 დოლარში, დღეს იგივე ქონება 90 000 დოლარი ღირს“, – გვიხსნის იამზე მალაყმაძე. ის Home ia reality-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია და ამ სფეროში დიდი გამოცდილება აქვს.
უძრავი ქონების სააგენტოების დაკვირვებით, ბოლო დროს, ქონების შეძენით დაინტერესებული პირი, რომელიც ქონებას მეორად ბაზარზე ყიდულობს, ანუ უკვე აშენებულ კორპუსში, ინტერესდება ჩაიბარა თუ არა ეს კორპუსი მერიამ და ამ მხრივ ინტერესი უცხოელმა მყიდველმა გაზარდა:
იამზე მალაყმაძის ინფორმაციით, მომატებულია მოთხოვნა ჩაბარებულ კორპუსებზე:
„არ ვიცი კანონში კარგად ჩაიხედეს თუ ეს მოთხოვნა უცხოელებმა გაზარდეს და ქართველმა მომხმარებელმაც აიტაცა. ინტერესდებიან, რას ნიშნავს ჩაბარებული და ჩაუბარებელი კორპუსი და რატომ აფასებს ბანკი ჩაბარებულ კორპუსს შედარებით მაღალ ფასად.
თუმცა, ბაზარზე იმდენად დაბალია ჩაბარებული კორპუსების რაოდენობა, ალბათ სულ ხელზე ჩამოსათვლელი იქნება. მაქსიმუმ 10 ჩაბარებულ კორპუსთან მქონია შეხება. დანარჩენი, სხვათა შორის, მაღალი დონის კორპუსებიც კი, ხანგრძლივი ვადით ჩაუბარებელია. მშენებლები ამბობენ: ახლა ჩავაბარებთ, ახლა ჩავაბარებთო, მაგრამ ვერ აბარებენ.
რეალურად არჩაბარება არ ნიშნავს, რომ ვერ გაიყიდება ქონება, საკუთრების უფლებას ხელს არ უშლის ეს. თუმცა ჩაუბარებლობა მაინც ნიშნავს იმას, რომ კორპუსს რეალურად პატრონი არ ჰყავს. რამე რომ მოხდეს, ხშირად მშენებელი ან გაკოტრებულია უკვე, ან დახურული აქვს ის კომპანია და სხვა სახელით ოპერირებს. მერიაც თავისთავად არ იღებს პასუხისმგებლობას“.
იამზე მალაყმაძის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში მოთხოვნა გაზრდილია მცირე ზომის ნაკვეთებზე, რომლებიც გამოდგება ინდივიდუალური სახლის ასაშენებლად. ძირითადად 300-500 კვ. მეტრ ნაკვეთებზე მოდის ასეთი ინტერესი.
„ზღვისპირას 1 კვ.მეტრი მიწის ნაკვეთის ყველაზე დაბალი ფასი 300 დოლარია, ცოტა მოშორებით 200. ხელვაჩაურში 60 დოლარიდან იწყება, ახალშენის ტერიტორიაზე სხვა ფასია. ფერიაში მაგალითად 150, ზევით 60-50 დოლარში ნახავ, სადღაც 40 დოლარშიც. ფასს განსაზღვრავს მიწის ნაკვეთის რელიეფი და სხვა ფაქტორებიც. თუ რამე იაფად დაიდო, ეგრევე იყიდება.“
უძრავი ქონების სააგენტო „დისქავერის“ წარმომადგენელი, თამთა წურწუმია „ბათუმელებთან“ ბაზარზე ფასების ზრდის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად ასახელებს მსხვილ პროექტებს და რეკლამას საერთაშორისო ბაზარზე:
„რა თქმა უნდა ფასები იმატებს. შესაძლებელი იყო, რომ აღარ ყოფილიყო მოთხოვნა ტურისტების ოდენობიდან გამომდინარე, მაგრამ ფასები მომატებულია. სანაპიროზე კუნძული შენდება და ამ კუნძულმა კიდევ უფრო გაზარდა ფასები. ყოველი ინვესტიცია, რომელიც შემოდის უცხოეთიდან, ანუ როცა უცხოელი ინვესტორი აბანდებს ქვეყანაში თანხას, ეს უფრო მეტად ზრდის მიწებზე ფასებს, როგორც უძრავ ქონებაზე, ასევე ტურისტულ სეგმენტზეც. შესაბამისად, ფასები გაზრდილია“.
მიწის ნაკვეთების ფასების ზრდასთან დაკავშირებით, თამთა გვეუბნება, რომ ფასები გაიზარდა ისეთ ადგილებშიც, რომლებზეც მოთხოვნა მაღალი არასდროს ყოფილა და არც ახლაა:
„აი, თუნდაც ავიღოთ ურეხი, რომელიც არ არის მოთხოვნადი და არც პრესტიჟულია ამ ეტაპზე – იქ უკვე 150 დოლარიდან იწყება ფასები. თუ გადმოვინაცვლებთ ე.წ. ჭაობის ტერიტორიაზე – ლერმონტოვი, ბაგრატიონი, ჯავახიშვილი, 1 კვ.მეტრის ფასი 1000 დოლარიდან იწყება. გააჩნია პროექტსაც. ბათუმში თითქმის აღარ დარჩა ადგილი, სადაც არ აშენებენ და ათვისებული არ არის მიწა. რაც უფრო მეტი მშენებარე კორპუსია, ფასებიც უფრო მატულობს.
გასაქირავებლად ძირითადი მოთხოვნა მაინც არის „ორბის“ ბინებზე, კორპუსებზე და ზღვის პირველ ზოლზე. ებრაელებისთვის, რომლებიც აქტიურად შემოდიან ბათუმში, რატომღაც პრიორიტეტი არის „ორბი“.
„ორბს“ დიდი რეკლამა აქვს საზღვარგარეთ და სანდოობის მომენტიც უფრო დიდია. თუმცა სხვა სამშენებლო კომპანიებსაც იდეალურად აქვთ აშენებული ზღვის ზოლში კორპუსები, მაგრამ მათზე მოთხოვნა, თუ უშუალოდ არ ჩაერთო უძრავი ქონების ოფისი ან სააგენტო, ისე არ ხდება მათი რეალიზაცია“.