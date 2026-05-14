„აჭარა თაიმსის“ დამფუძნებელი აგრესიის სამიზნე გახდა ჟურნალისტური საქმიანობისას

14.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უსინათლოთა კავშირის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელის არჩევნების გაშუქებისას, ონლაინმედია „აჭარა თაიმსის“ დამფუძნებელი და ჟურნალისტი სულხან მესხიძე აგრესიის სამიზნე გახდა – წერს ადგილობრივი გამოცემა „აჭარა თაიმსი“.

გამოცემის ცნობით, ინციდენტი არჩევნების პროცესის გაშუქების დროს ეზოში მოხდა და ჟურნალისტური საქმიანობის შესრულებისას სულხან მესხიძისთვის ტელეფონის წართმევა და დამტვრევა სცადეს.

ადგილზე მყოფი პოლიციელები ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებულ აგრესიასა და ტელეფონის წართმევის მცდელობას ხედავდნენ, თუმცა მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ.

,,ვიდეოკადრების სრულყოფილად გადაღება ვერ შევძელით, რადგან მობილურის დაზიანების თავიდან არიდების მცდელობისას ჩაწერა შეწყდა.

გარდა ამისა, კენჭისყრის სივრცეში შესვლისა და გადაღების შესაძლებლობა უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლებმა არ მოგვცეს“ – წერს „აჭარა თაიმსი“.

გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ჟურნალისტი სულხან მესხიძე პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს სიტყვიერი და ფიზიკური აგრესიის სამიზნე ხდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
