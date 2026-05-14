„მე ამდენი ფული არ მაქვს“ – ერმაკს პატიმრობა შეუფარდა უკრაინის სასამართლომ

14.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ანდრეი ერმაკმა, რომელსაც სასამართლომ აღმკვეთი ღონისძიების სახით 140 მილიონი გრივნას [3 მილიონ დოლარზე მეტი] ოდენობის გირაოს გადახდის უფლებით პატიმრობა შეუფარდა, განაცხადა, რომ ის ასეთი გადაწყვეტილებისთვის მზად არ იყო. ერმაკმა თქვა, რომ მას ასეთი სახსრები არ აქვს, მაგრამ ჰყავს მეგობრები, რომლებსაც მისი დახმარება შეუძლიათ.

ამის შესახებ წერს „უკრაინსკა პრავდა“, რომლის კორესპონდენტიც სასამართლო დარბაზში იმყოფება.

„მე ამდენი ფული არ მაქვს… მოდი ვისაუბროთ…“ – წერს ჟურნალისტი.

როდესაც ერმაკს ჰკითხეს, მზად იყო თუ არა წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოთავსებისთვის, ერმაკმა უპასუხა: „ამისთვის არ ვემზადებოდი. ვფიქრობ, რომ საკმარისი ნაცნობები, მეგობრები მყავს. იმედი მაქვს, რომ ამაში დამეხმარებიან (გირაოს სანაცვლოდ თანხის შეგროვებას)“.

ამავდროულად, მან უარი თქვა იმ ადამიანების დასახელებაზე, ვის შეუძლია მისი დახმარება.

როდესაც ჰკითხეს, მორალურად მზად იყო ციხეში ჯდომისთვის, თუ გირაოს სანაცვლოდ თანხას არ შეაგროვებდნენ, ერმაკმა გაინაცხადა, რომ სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებისას კიევი არ დაუტოვებია: „მე საკმარისად ძლიერი ადამიანი ვარ“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
