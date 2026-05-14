„მე ამდენი ფული არ მაქვს“ – ერმაკს პატიმრობა შეუფარდა უკრაინის სასამართლომ

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ანდრეი ერმაკმა, რომელსაც სასამართლომ აღმკვეთი ღონისძიების სახით 140 მილიონი გრივნას [3 მილიონ დოლარზე მეტი] ოდენობის გირაოს გადახდის უფლებით პატიმრობა შეუფარდა, განაცხადა, რომ ის ასეთი გადაწყვეტილებისთვის მზად არ იყო. ერმაკმა თქვა, რომ მას ასეთი სახსრები არ აქვს, მაგრამ ჰყავს მეგობრები, რომლებსაც მისი დახმარება შეუძლიათ.
ამის შესახებ წერს „უკრაინსკა პრავდა“, რომლის კორესპონდენტიც სასამართლო დარბაზში იმყოფება.
„მე ამდენი ფული არ მაქვს… მოდი ვისაუბროთ…“ – წერს ჟურნალისტი.
როდესაც ერმაკს ჰკითხეს, მზად იყო თუ არა წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოთავსებისთვის, ერმაკმა უპასუხა: „ამისთვის არ ვემზადებოდი. ვფიქრობ, რომ საკმარისი ნაცნობები, მეგობრები მყავს. იმედი მაქვს, რომ ამაში დამეხმარებიან (გირაოს სანაცვლოდ თანხის შეგროვებას)“.
ამავდროულად, მან უარი თქვა იმ ადამიანების დასახელებაზე, ვის შეუძლია მისი დახმარება.
როდესაც ჰკითხეს, მორალურად მზად იყო ციხეში ჯდომისთვის, თუ გირაოს სანაცვლოდ თანხას არ შეაგროვებდნენ, ერმაკმა გაინაცხადა, რომ სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებისას კიევი არ დაუტოვებია: „მე საკმარისად ძლიერი ადამიანი ვარ“.