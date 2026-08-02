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უკრაინაში მებრძოლი ზაალ ლატარია საქართველოში დაბრუნდა

02.08.2026
უკრაინაში მებრძოლი ზაალ ლატარია საქართველოში დაბრუნდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 2 აგვისტოს, საქართველოში სარფის საზღვრის გავლით დაბრუნდა უკრაინაში მებრძოლი ზაალ ლატარია.

მას სარფში ოჯახის ახლობლები და გულშემატკივრები დახვდნენ.

ზაალ ლატარიას 30 ივლისს 26 წლის შვილი, ლანა ლატარია გარდაეცვალა. ახალგაზრდა ქალს ორი შვილი დარჩა.

ამბის გაგების შემდეგ, მამა შვილის დაკრძალვაზე დასასწრებად წამოვიდა უკრაინიდან. ზაალ ლატარიას მეგობრები ეჭვობდნენ, რომ უკრაინაში ბრძოლის გამო შესაძლოა მას საქართველოში დაბრუნებისას, საზღვარზე პრობლემები შეჰქმნოდა.

ზაალ ლატარიამ სარფში საზღვარი დღეს ადრე დილით გადმოკვეთა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე.

 

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