უკრაინაში მებრძოლი ზაალ ლატარია საქართველოში დაბრუნდა

დღეს, 2 აგვისტოს, საქართველოში სარფის საზღვრის გავლით დაბრუნდა უკრაინაში მებრძოლი ზაალ ლატარია.
მას სარფში ოჯახის ახლობლები და გულშემატკივრები დახვდნენ.
ზაალ ლატარიას 30 ივლისს 26 წლის შვილი, ლანა ლატარია გარდაეცვალა. ახალგაზრდა ქალს ორი შვილი დარჩა.
ამბის გაგების შემდეგ, მამა შვილის დაკრძალვაზე დასასწრებად წამოვიდა უკრაინიდან. ზაალ ლატარიას მეგობრები ეჭვობდნენ, რომ უკრაინაში ბრძოლის გამო შესაძლოა მას საქართველოში დაბრუნებისას, საზღვარზე პრობლემები შეჰქმნოდა.
ზაალ ლატარიამ სარფში საზღვარი დღეს ადრე დილით გადმოკვეთა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე.