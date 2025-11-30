სუსი ამბობს, რომ არასწორი ინფორმაციაა, თითქოს საქართველოში რუსეთის შეიარაღებული ძალების კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელია

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეხმაურება უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მიერ გამოქვეყნებულ რუკის სქრინს, რომელზეც საქართველო მონიშნულია, როგორც ადგილი, სადაც რუსეთის შეიარაღებული ძალების კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელებია განთავსებული.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია არასწორია და ახლა ცდილობს გაარკვიოს რატომ გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია.
„ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს უკრაინის დაზვერვის მასალებით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სპეციალური უსაფრთხო კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელები.
თავის მხრივ, არანაირი მსგავსი ინფორმაცია არ მიგვიღია უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურიდანაც. ამ უკანასკნელმა, გავრცელებულ განცხადებაში, მიუთითა ასეთი ქსელების უკრაინასთან, ფრონტის ხაზზე და აფრიკის კონტინენტზე არსებობის შესახებ.
ამავე დროს, განცხადებასთან ერთად გამოქვეყნებულ ფოტოზე დატანილმა ლოკაციამ დატოვა მათ მიერ გახმოვანებული ინფორმაციის არასწორი ინტერპრეტაციის სივრცე საქართველოს შესახებ.
ჩვენ პროაქტიულად ვცდილობთ გავარკვიოთ, რით იყო გამოწვეული, მათივე განცხადებისგან განსხვავებული ისეთი მასალის გავრცელება,“ – ვკითხულობთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში.
გუშინ, 29 ნოემბერს, უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის დირექტორატის დანაყოფებმა, ტექნიკური დაზვერვის ოპერატიულ მეთოდებთან ერთად, გამოავლინეს რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სპეციალური დაცული კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელები უკრაინასთან ფრონტის ხაზზე და აფრიკის კონტინენტზე.
უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ ამ ინფორმაციას თან დაურთო ორი ფოტო-სქრინი, რომელ ფოტოებზეც ასახულია ის ადგილები, სადაც დაზვერვის ინფორმაციით რუსეთის არმიის საკომუნიკაციო ტერმინალებია.
ორიდან ერთ სქრინზე წითლად მონიშნულია საქართველო.
უკრაინის სამხედრო დაზვერვას გავრცელებულ ინფორმაციაში არ განუმარტავს, რატომ მოხვდა საქართველოს ტერიტორია ამ ფოტო სქრინზე.