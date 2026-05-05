რუსეთში უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა ნავთობის მსხვილმა ქარხანამ – მედია

რუსეთის სიდიდით მეორე ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ, რომელიც ლენინგრადის ოლქის ქალაქ კირიშიში მდებარეობს, უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა.
ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო „როიტერსი“ წერს ორ წყაროზე დაყრდნობით. სააგენტოს ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად ნავთობის პირველადი გადამუშავების ოთხი დანადგარიდან სამი დაზიანებულია.
ქარხნის სიმძლავრე წელიწადში 20 მილიონ ტონას (დღეში დაახლოებით 400,000 ბარელს) შეადგენს. Reuters-ის ცნობით, ბოლო წლებში საწარმო ყოველწლიურად დაახლოებით 18 მილიონ ტონა ნავთობს ამუშავებდა, რაც რუსეთის ნავთობგადამუშავების საერთო მოცულობის დაახლოებით 7%-ია.
კირიშის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 800 კილომეტრითაა დაშორებული, მიმდინარე წლის განმავლობაში უკრაინული დრონების სამიზნე არაერთხელ გახდა. ბოლო თავდასხმა, რამაც ქარხნის მუშაობის ნაწილობრივი შეფერხება გამოიწვია, 26 მარტს მოხდა.
ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა, ალექსანდრე დროზდენკომ Telegram-ზე დაწერა, რომ კირიშის სამრეწველო ზონაში ხანძარი ლოკალიზებულია და თავდასხმის შედეგად მსხვერპლი არ არის. მისივე თქმით, ღამის განმავლობაში ოლქის თავზე 29 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს.
4-5 მაისს უკრაინული დრონების სამიზნე გახდა რუსეთში საწარმო ჩებოქსარში და ასევე, დრონები მოხვდა რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვში მდებარე შენობას.
