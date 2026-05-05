მთავარი,სიახლეები

რუსეთში უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა ნავთობის მსხვილმა ქარხანამ – მედია

05.05.2026
რუსეთში უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა ნავთობის მსხვილმა ქარხანამ – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის სიდიდით მეორე ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ, რომელიც ლენინგრადის ოლქის ქალაქ კირიშიში მდებარეობს, უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა.

ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო „როიტერსი“ წერს ორ წყაროზე დაყრდნობით. სააგენტოს ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად ნავთობის პირველადი გადამუშავების ოთხი დანადგარიდან სამი დაზიანებულია.

ქარხნის სიმძლავრე წელიწადში 20 მილიონ ტონას (დღეში დაახლოებით 400,000 ბარელს) შეადგენს. Reuters-ის ცნობით, ბოლო წლებში საწარმო ყოველწლიურად დაახლოებით 18 მილიონ ტონა ნავთობს ამუშავებდა, რაც რუსეთის ნავთობგადამუშავების საერთო მოცულობის დაახლოებით 7%-ია.

კირიშის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 800 კილომეტრითაა დაშორებული, მიმდინარე წლის განმავლობაში უკრაინული დრონების სამიზნე არაერთხელ გახდა. ბოლო თავდასხმა, რამაც ქარხნის მუშაობის ნაწილობრივი შეფერხება გამოიწვია, 26 მარტს მოხდა.

ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა, ალექსანდრე დროზდენკომ Telegram-ზე დაწერა, რომ კირიშის სამრეწველო ზონაში ხანძარი ლოკალიზებულია და თავდასხმის შედეგად მსხვერპლი არ არის. მისივე თქმით, ღამის განმავლობაში ოლქის თავზე 29 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს.

4-5 მაისს უკრაინული დრონების სამიზნე გახდა რუსეთში საწარმო ჩებოქსარში და ასევე, დრონები მოხვდა რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვში მდებარე შენობას.

ამავე თემაზე: 

ზელენსკი: უკრაინული „ფლამინგოები“ ჩებოქსარის ქარხანაში მიფრინდნენ

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 მაისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 მაისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 მაისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 მაისი
ზელენსკი: უკრაინული „ფლამინგოები“ ჩებოქსარის ქარხანაში მიფრინდნენ
ზელენსკი: უკრაინული „ფლამინგოები“ ჩებოქსარის ქარხანაში მიფრინდნენ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 24 ნოემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 იანვარი

რუსეთში დაფიქსირდა დრონების ყველაზე დიდი შეტევა 15 რეგიონზე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი 08.05.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი
ილიას უნივერსიტეტის 80 პროფესორი პარლამენტს საკონსტიტუციოში უჩივის 07.05.2026
ილიას უნივერსიტეტის 80 პროფესორი პარლამენტს საკონსტიტუციოში უჩივის
რა დარჩა ბათუმის მერიას დასანგრევი – „უნებართვო კაფე-ბარების“ დემონტაჟისთვის 170 ათასი ლარი იხარჯება 07.05.2026
რა დარჩა ბათუმის მერიას დასანგრევი – „უნებართვო კაფე-ბარების“ დემონტაჟისთვის 170 ათასი ლარი იხარჯება
„მიეცით წამალი ბავშვებს“ – აქცია დღეს ქობულეთის მერიასთანაც გაიმართა 07.05.2026
„მიეცით წამალი ბავშვებს“ – აქცია დღეს ქობულეთის მერიასთანაც გაიმართა
თიბისის მხარდაჭერით, საქართველოს ნაკრები, ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე იასპარეზებს 07.05.2026
თიბისის მხარდაჭერით, საქართველოს ნაკრები, ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე იასპარეზებს
ვინ არიან ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ სინდისის პატიმრების მშობლებს და ჟურნალისტებს   07.05.2026
ვინ არიან ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ სინდისის პატიმრების მშობლებს და ჟურნალისტებს  