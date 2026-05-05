ზელენსკი: უკრაინული „ფლამინგოები“ ჩებოქსარის ქარხანაში მიფრინდნენ

05.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთის მიერ განხორციელებული ტერორის საპასუხოდ, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 5 მაისის ღამეს, რუსეთში, ჩებოქსარიში,  სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ქარხანას დაარტყეს.

„გასულ ღამეს, შეიარაღებული ძალების ოპერაცია Deep Strike-ის ფარგლებში, განხორციელდა ფრთოსანი რაკეტების, F-5 Flamingo-ს საბრძოლო გაშვება მოწინააღმდეგის რამდენიმე სამიზნის, კერძოდ კი, ჩებოქსარიში მდებარე სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ობიექტების მიმართულებით“ – წერს ზელენსკი.

„ფლამინგო“ უკრაინული რაკეტაა. ზელენსკი წერს, რომ რაკეტებმა 1500 კილომეტრზე მეტი მანძილი დაფარეს.

მედიის ცნობით, ჩებოქსარის ქარხანა აწვდის სანავიგაციო ელემენტებს რუსეთის საზღვაო ფლოტს, სარაკეტო მრეწველობას, ავიაციასა და ჯავშანტექნიკას, რასაც რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში იყენებს.

„რუსეთმა უნდა დაასრულოს ომი და რეალურ დიპლომატიაზე გადავიდეს. ჩვენ ჩვენი შეთავაზება გავაკეთეთ. დიდება უკრაინას!“ – წერს ზელენსკი.

მოგვიანებით გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ დრონი მოხვდა კორპუსის შენობასაც, რამაც აფეთქება გამოიწვია.

რუსული მედიის ცნობით, ჩებოქსარში უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაშავდა. ქალაქის მერმა მოსახლეობას მოუწოდა, შეძლებისდაგვარად, სახლში დარჩნენ და ქალაქში გადაადგილება შეზღუდონ.

მთავარ ფოტოზე: კადრები ტელეგრამზე გავრცელებული ვიდეომასალიდან.

