მთავარი,სიახლეები

ბათუმში ფრინველების უკანონო სასაკლაო გამოავლინეს – სააგენტო

05.03.2026 •
ბათუმში ფრინველების უკანონო სასაკლაო გამოავლინეს – სააგენტო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, აჭარასა და გურიაში ფრინველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოვლინდა.

„ბათუმის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოავლინეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარში მცხოვრები ფიზიკური პირი  ზ. გ, რომელსაც ცხოველების სადგომში  კუსტარულად ჰქონდა  მოწყობილი ფრინველთა  სასაკლაო, სადაც ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევით კლავდა ფრინველს.

გარდა ამისა, პირი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე.

ფრინველთა არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს  ასევე გურიის რეგიონული სამსახურის ინსპექტორებმაც ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში.

მეწარმეები კანონმდებლობის შესაბამისად დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ“- აცხადებს სააგენტო.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„კუსტარულად აწარმოებდნენ ეგრეთ წოდებულ „ყველს“ – სააგენტო
„კუსტარულად აწარმოებდნენ ეგრეთ წოდებულ „ყველს“ – სააგენტო
აჭარასა და ქვემო ქართლში ცხოველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს
აჭარასა და ქვემო ქართლში ცხოველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს
ხელვაჩაურში ფრინველის არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს
ხელვაჩაურში ფრინველის არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს
სამეგრელოში საბავშვო ბაღებს დაბალკალორიული და იაფფასიანი რძის ნაწარმით ამარაგებდნენ
სამეგრელოში საბავშვო ბაღებს დაბალკალორიული და იაფფასიანი რძის ნაწარმით ამარაგებდნენ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 სექტემბერი

ოზურგეთის სასამართლომ 18 წელი მიუსაჯა კაცს, რომელმაც ცოლი მოკლა 05.03.2026
ოზურგეთის სასამართლომ 18 წელი მიუსაჯა კაცს, რომელმაც ცოლი მოკლა
ბათუმში ფრინველების უკანონო სასაკლაო გამოავლინეს – სააგენტო 05.03.2026
ბათუმში ფრინველების უკანონო სასაკლაო გამოავლინეს – სააგენტო
სახელმწიფოს ნინოწმინდის პანსიონის ყოფილი აღსაზრდელებისთვის 30-30 000 ლარის გადახდა დაევალა – PHR 05.03.2026
სახელმწიფოს ნინოწმინდის პანსიონის ყოფილი აღსაზრდელებისთვის 30-30 000 ლარის გადახდა დაევალა – PHR
რა საფრთხეს უქმნის საოჯახო მარნებს „ღვინის კანონში“ შესული ცვლილებები? – შეფასება 05.03.2026
რა საფრთხეს უქმნის საოჯახო მარნებს „ღვინის კანონში“ შესული ცვლილებები? – შეფასება
„ოცნების“ შემწირველებმა ბათუმში 10 ჰექტარი იყიდეს – ვის ეკუთვნის კომპანია 05.03.2026
„ოცნების“ შემწირველებმა ბათუმში 10 ჰექტარი იყიდეს – ვის ეკუთვნის კომპანია
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 მარტი 05.03.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 მარტი