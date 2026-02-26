მთავარი,სიახლეები

ქობულეთში ავარიას 2 სამხედრო ემსხვერპლა

26.02.2026
ქობულეთში ავარიას 2 სამხედრო ემსხვერპლა



დღეს, 26 თებერვალს, ქობულეთის შემოვლით გზაზე მომხდარ ავტოავარიას 2 სამხედრო მოსამსახურე ემსხვერპლა. ინფორმაციას ადასტურებს თავდაცვის სამინისტრო და გარდაცვლილების ვინაობას აქვეყნებს.

“ქობულეთის შემოვლით გზაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა თავდაცვის ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე, მძღოლი კაპრალ სპეციალისტი ლ. ა. და კაპრალი ლ. მ.

თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და თანაუგრძნობს გარდაცვლილი სამხედროების ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს,” – ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში.

ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე დღეს დილით მოხდა. სატვირთო მანქანა თავდაცვის სამინისტროს ავტობუსს შეეჯახა.

ავარიის შედეგად ორი ახალგაზრდა სამხედრო გარდაიცვალა, დაშავებული სატვირთოს მძღოლი კი საავადმყოფოშია მოთავსებული.

მთავარი ფოტო: ავარიის ამსახველი სქრინი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვიდეოდან

ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა



