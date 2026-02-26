მთავარი,სიახლეები

ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა

ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა
ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევას ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ერთი კი, დაშავდა და კლინიკაში გადაიყვანეს. ავარია დღეს, 26 თებერვალს მოხდა.

შემოვლით გზაზე სატვირთო მანქანა შეეჯახა ავტობუსს. დაღუპულები ახალგაზრდა კაცები არიან.

ამ ეტაპზე შეზღუდულია შემოვლით გზაზე გადაადგილება. შსს-ს ინფორმაციით, შემოვლით გზაზე მოძრაობა სრულად მალე აღდგება.

შსს-ს პრესცენტრის ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 276-ს მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების, ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

ქობულეთის შემოვლით გზაზე გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო მოძრაობის დასაშვები მაქსიმალური სიჩქარე რამდენიმე თვის წინ 90 კმ/საათიდან 70 კმ/საათამდე შეამცირეს.

ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის ასაშენებლად 480 მილიონია საჭირო

სახალხო დამცველმა ქალთა ციხეში პატიმრები მოინახულა, მათ შორის მზია ამაღლობელიც
„ჰიგიენის უხეში დარღვევით აწარმოებდნენ ე.წ. ყველს“ – სურსათის სააგენტო
„800 ლარზე ვერ ვიმუშავებთ“ – პროტესტი ხელვაჩაურის სამკერვალო ფაბრიკაში
ქობულეთში ავარიას 2 სამხედრო ემსხვერპლა
ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 თებერვალი