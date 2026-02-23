ბათუმში 4 ათასზე მეტ აბონენტს გაზი არ მიეწოდება

დღეს, 23 თებერვალს, ბათუმში 4028 აბონენტს ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება.
როგორც კომპანია „სოკარში“ გვეუბნებიან, ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტა საგზაო სამუშაოებმა გამოიწვია.
„ავარიული დაზიანების გამო, ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება 26 მაისის, მემედ აბაშიძის, ვაჟა-ფშაველას, კოტე მარჯანიშვილის, დავით კლდიაშვილის, რუსთაველის, ნინოშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ აბონენტებს.
ბუნებრივი აირის მიწოდება აღდგება ეტაპობრივად 23 თებერვალს 13:00 საათიდან და დასრულდება დღის ბოლომდე“ – აცხადებენ „სოკარიში“.
კომპანია ასევე აფრთხილებს აბონენტებს, რომ დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ გაზის ონკანები.