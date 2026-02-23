მთავარი,სიახლეები

ბათუმში 4 ათასზე მეტ აბონენტს გაზი არ მიეწოდება

23.02.2026 •
დღეს, 23 თებერვალს, ბათუმში 4028 აბონენტს ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება.

როგორც კომპანია „სოკარში“ გვეუბნებიან, ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტა საგზაო სამუშაოებმა გამოიწვია.

„ავარიული დაზიანების გამო, ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება 26 მაისის, მემედ აბაშიძის, ვაჟა-ფშაველას, კოტე მარჯანიშვილის, დავით კლდიაშვილის, რუსთაველის, ნინოშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ აბონენტებს.

ბუნებრივი აირის მიწოდება აღდგება ეტაპობრივად 23 თებერვალს 13:00 საათიდან და დასრულდება დღის ბოლომდე“ – აცხადებენ „სოკარიში“.

კომპანია ასევე აფრთხილებს აბონენტებს, რომ დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ გაზის ონკანები.

 

 

