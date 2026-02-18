ბათუმში აფთიაქის ისტორიული შენობის რესტავრაცია ისევ ვერ დასრულდა

ბათუმში ევროპის მოედანზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ყოფილი #1 აფთიაქის შენობა ისევ მიტოვებულია და უფუნქციო, თუ არ ჩავთვლით 2-3 კომერციულ ობიექტს, რომელიც შენობის პირველ სართულზე მუშაობს.
ძეგლის მესაკუთრე, სააქციო საზოგადოება [სს] ს „ჟასმინი“, ნაკისრ ვალდებულებებს ახალი მფლობელის პირობებშიც ვერ ასრულებს.
პირველი აფთიაქის შენობის რესტავრაცია ამ დრომდე უნდა დასრულებულიყო. შენობა არსებული სახით უნდა აღედგინათ და სასტუმრო გაეხსნათ. ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულება ამჯერად შენობის მესაკუთრე კომპანიის, შპს „ჟასმინის“ ახალმა მფლობელმა აიღო.
შენობის აღდგენის პროექტი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძეგლების საბჭომ 2020 წლის ივლისში განიხილა და დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ინფორმაციით, კომპანია საპროექტო პირობების დარღვევის გამო, სააგენტომ არაერთხელ დააჯარიმა, თუმცა შენობის აღდგენის სამუშაოები ამ ეტაპზე განახლებული არ არის.
ბათუმში ყოფილი პირველი აფთიაქის შენობის ახალი მფლობელი „მეტრო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გალიფ ოზთურქია. 2019 წლის დეკემბერში მან ამ ქონების მესაკუთრე კომპანიის სს „ჟასმინის“ ასი პროცენტი შეისყიდა.
კომპანიის წილებში გალიფ ოზთურქმა ჯამში 42 მილიონი ლარი [13 მილიონ აშშ დოლარი] გადაიხადა.
შესაბამისად, ის გახდა ბათუმის ცენტრში, ევროპის მოედნის მიმდებარედ არსებული ორსართულიანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მფლობელი. მანვე აიღო ის ვალდებულებებიც, რასაც „ჟასმინს“ აჭარის მთავრობასთან 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება ავალდებულებდა.
2022 წელს ბიზნესმენი გალიფ ოზთურქი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დააკავა. ის ნარკოდანაშაულისთვის გაასამართლეს, 2023 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მეტწილად გაჩერდა ან შეფერხდა მის კომპანიებთან დაკავშირებული პროექტებიც.
ბიზნესმენი გალიფ ოზთურქი პატიმრობიდან 2026 წელს გაათავისუფლეს.
საჯარო რეესტრის ბოლო ამონაწერის მიხედვით, სს „ჟასმინის“ წილები სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზეა დაყადაღებული.