მთავარი,სიახლეები

ბათუმის პორტმა 660 გემი მიიღო და 1.9 მილიონი ტონა ნავთობი გადაამუშავა – სტატისტიკა

17.02.2026 •
ბათუმის პორტმა 660 გემი მიიღო და 1.9 მილიონი ტონა ნავთობი გადაამუშავა – სტატისტიკა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის პორტმა განახლებული ტვირთბრუნვის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა.

პორტის მონაცემებით, გასულ წელს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ტვირთების გადატვირთვის საერთო მოცულობამ 7. 3 მილიონი ტონა შეადგინა.

ამასთან, 2025 წლის განმავლობაში 1.7 მილიონი ტონა საბორნე ტვირთი დამუშავდა, კონტეინერების ტვირთბრუნვა კი 109.6 ათასი TEU იყო.

„მშრალი ტვირთების ტერმინალზე დამოუკიდებლად ოპერირებული გადატვირთვის მოცულობა გაიზარდა 1.15 მილიონ ტონამდე, რაც ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

პორტმა გააფართოვა ტვირთების გეოგრაფია და ნომენკლატურა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნა ახალი საერთაშორისო ტვირთნაკადების მოზიდვა,“ – ნათქვამია „ბათუმის საზღვაო პორტის“ მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.

ბათუმის პორტში 2025 წლის განმავლობაში 1.9 მილიონი ტონა ნავთობი გადამუშავდა. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა 660 გემის მიღება შეძლო.

ბათუმის პორტმა ასევე გამოაქვეყნა ნაყარი ტვირთების, მეტალურგიული ტვირთების და მარცვლეულის დამუშავების სტატისტიკაც.

ამ მონაცემების თანახმად:

  • 2025 წლის გეგმასთან შედარებით ბათუმის საზღვაო პორტში ნაყარი ტვირთების დამუშავების მოცულობა 65.8%-ით გაიზარდა, ხოლო 2024 წლის წლიურ შესრულებასთან შედარებით ზრდამ 1.63% შეადგინა.
  • 2025 წლის გეგმასთან შედარებით, ბათუმის საზღვაო პორტში 58.5%-ით მეტი მეტალურგიული ტვირთები დამუშავდა, ხოლო 2024 წელთან შედარებით 2025 წლის მაჩვენებელი 52.7%-ით გაიზარდა.
  • 2025 წლის გეგმასთან შედარებით ბათუმის საზღვაო პორტში მარცვლეულის დამუშავების მოცულობა 67%-ით გაიზარდა.

ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს ყაზახური კომპანია „ყაზტრანსოილი“ მართავს.

ნავსადგურის ტერიტორია 197 852 კვ. მეტრია და მოიცავს ნავთობტერმინალს, საკონტეინერო ტერმინალს, მშრალი ტვირთების ტერმინალს და სამგზავრო ტერმინალს. ასევე 11 ნავმისადგომს და მისადგომის გარეშე ჩატვირთვის წერტილს.

ბათუმის საზღვაო ნავსადგური მთლიანი გამტარუნარიანობა წელიწადში 18 მილიონი ტონაა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა გასულ წელს 73 864 ავტომობილი მიიღო
ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა გასულ წელს 73 864 ავტომობილი მიიღო
ბათუმის პორტში 59 ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები
ბათუმის პორტში 59 ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები
საქართველოში შემოსული 19 ტანკერი შესაძლოა რუსეთის ჩრდილოვან ფლოტთან იყოს კავშირში – „აი, ფაქტი“
საქართველოში შემოსული 19 ტანკერი შესაძლოა რუსეთის ჩრდილოვან ფლოტთან იყოს კავშირში – „აი, ფაქტი“
რატომ გაათავისუფლეს ბათუმის ნავთობტერმინალის ხელმძღვანელები 500 ათასი ლარის გირაოს სანაცვლოდ
რატომ გაათავისუფლეს ბათუმის ნავთობტერმინალის ხელმძღვანელები 500 ათასი ლარის გირაოს სანაცვლოდ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 დეკემბერი

ბორის აკუნინი რუსეთში უცხოელი აგენტების სიაში შეიყვანეს

გახარიას პარტია სადავო პარლამენტს „ამნისტიის შესახებ“ კანონპროექტს წარუდგენს 17.02.2026
გახარიას პარტია სადავო პარლამენტს „ამნისტიის შესახებ“ კანონპროექტს წარუდგენს
ბათუმის პორტმა 660 გემი მიიღო და 1.9 მილიონი ტონა ნავთობი გადაამუშავა – სტატისტიკა 17.02.2026
ბათუმის პორტმა 660 გემი მიიღო და 1.9 მილიონი ტონა ნავთობი გადაამუშავა – სტატისტიკა
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 თებერვალი 17.02.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 თებერვალი
„თუ ბათუმს ყველაფერი დაუტოვეს, ჩვენთვისაც უნდა დაეტოვებინათ“ – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი 16.02.2026
„თუ ბათუმს ყველაფერი დაუტოვეს, ჩვენთვისაც უნდა დაეტოვებინათ“ – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი
„შეიძლება რუსეთმა „ოცნება“ აიძულოს, მიიღონ ასეთი მტკივნეული გადაწყვეტილება“ – ინტერვიუ 16.02.2026
„შეიძლება რუსეთმა „ოცნება“ აიძულოს, მიიღონ ასეთი მტკივნეული გადაწყვეტილება“ – ინტერვიუ
Individual U.S.-Based Crowdfunding Donation Prompts Regulator to Open Case Against Kavkasia TV 16.02.2026
Individual U.S.-Based Crowdfunding Donation Prompts Regulator to Open Case Against Kavkasia TV