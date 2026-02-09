ბათუმის პორტში 59 ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები

შემოსავლების სამსახურის ცნობით, ბათუმის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მებაჟე ოფიცრებმა 59 ერთეული ძვირადღირებული ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანის მცდელობა აღკვეთეს.
კერძოდ, საბაჟო კონტროლის დროს აღმოჩნდა, რომ შემოტანილ ავტომობილებს მწარმოებლის მიერ მინიჭებული საიდენტიფიკაციო კოდები ე.წ. – VIN კოდები შეცვლილი ჰქონდა.
„საბაჟო კონტროლის ღონისძიების ფარგლებში გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „ბათუმის“ უფლებამოსილმა პირებმა,დაახლოებით 5 მილიონი ევროს ღირებულების, 59 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანის შემოტანის მცდელობის ფაქტი გამოავლინეს და აღკვეთეს.
დათვალიერების შედეგად, რომელიც განხორციელდა ეჭვის საფუძველზე, დადგინდა რომ ქარხანა-დამამზადებლის მიერ სატრანსპორტო საშუალებებზე დატანილი საიდენტიფიკაციო ნომრები ე.წ. ვინკოდები იყო გადაკეთებული.
საბაჟო დეპარტამენტის მიერ მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცა შსს-ს შესაბამის სამსახურებს,“ – თქვა დავით კლიმენკომ, „ბათუმის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის უფროსმა.
დავით კლიმენკოს კომენტარი შემოსავლების სამსახურმა გაავრცელა.
ავტომობილები, რომელთა შემოტანაც კანონის გვერდის ავლით იგეგმებოდა, დაახლოებით 5 მილიონი ევროს ღირებულების იყო.
შემოსავლების სამსახურს არ გაუვრცელებია ინფორმაცია, რომელ კომპანიას ან კერძო პირს შემოჰქონდა ავტომობილები.