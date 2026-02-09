მთავარი,სიახლეები

ბათუმის პორტში 59 ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები

ბათუმის პორტში 59 ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შემოსავლების სამსახურის ცნობით, ბათუმის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მებაჟე ოფიცრებმა 59 ერთეული ძვირადღირებული ავტომობილის კანონდარღვევით შემოტანის მცდელობა აღკვეთეს.

კერძოდ, საბაჟო კონტროლის დროს აღმოჩნდა, რომ შემოტანილ ავტომობილებს მწარმოებლის მიერ მინიჭებული საიდენტიფიკაციო კოდები ე.წ. – VIN კოდები შეცვლილი ჰქონდა.

„საბაჟო კონტროლის ღონისძიების ფარგლებში გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „ბათუმის“ უფლებამოსილმა პირებმა,დაახლოებით 5 მილიონი ევროს ღირებულების, 59 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანის შემოტანის მცდელობის ფაქტი გამოავლინეს და აღკვეთეს.

დათვალიერების შედეგად, რომელიც განხორციელდა ეჭვის საფუძველზე, დადგინდა რომ ქარხანა-დამამზადებლის მიერ სატრანსპორტო საშუალებებზე დატანილი საიდენტიფიკაციო ნომრები ე.წ. ვინკოდები იყო გადაკეთებული.

საბაჟო დეპარტამენტის მიერ მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცა შსს-ს შესაბამის სამსახურებს,“ – თქვა დავით კლიმენკომ, „ბათუმის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის უფროსმა.

დავით კლიმენკოს კომენტარი შემოსავლების სამსახურმა გაავრცელა.

ავტომობილები, რომელთა შემოტანაც კანონის გვერდის ავლით იგეგმებოდა,  დაახლოებით 5 მილიონი  ევროს ღირებულების იყო.

შემოსავლების სამსახურს არ გაუვრცელებია ინფორმაცია, რომელ კომპანიას ან კერძო პირს შემოჰქონდა ავტომობილები.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
