იანვარში საგარეო ვაჭრობა შემცირდა – საქსტატი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2026 წლის იანვარში წინა წლის იანვრის თვესთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა შემცირდა.
„2026 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 1 მილიარდ 597 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 24.2 პროცენტით ნაკლებია.
აქედან, ექსპორტი 480.4 მილიონი აშშ დოლარი იყო (გაიზარდა 19 პროცენტით), ხოლო იმპორტი 1 მილიარდ 117 მილიონი აშშ დოლარი (შემცირდა 34.5 პროცენტით),“ – ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც საქსტატმა გამოაქვეყნა.
უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარში 636.6 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.9 პროცენტია.