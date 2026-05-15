„ლიბერთიდან“ სესხი 266 ათასზე მეტ პენსიონერსა და სოციალურად დაუცველს აქვს აღებული

საქართველოში 266 636 პენსიონერსა და სოციალური შემწეობის მიმღებს აქვს აღებული საპენსიო სესხი.
სესხების მოცულობა ჯამურად 497 მილიონ 790 ათას 386 ლარია.
ინფორმაცია „ლიბერთი ბანკის მიერ“ ეროვნულ ბანკში წარდგენილი 2026 წლის პირველი კვარტალის ფინანსურ ანგარიშზე დაყრდნობით გახდა ცნობილი.
გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, სესხის ამღებთა რიცხოვნობა მნიშვნელოვნადაა შემცირებული.
კერძოდ, 2025 წლის პირველ კვარტალში საპენსიო სესხით 286 877 პენსიონერი და სოციალური შემწეობის მიმღები სარგებლობდა, თუმცა მათზე გაცემული სესხების ჯამური ოდენობა 432 მილიონ 691 ათას 925 ლარი იყო.
2026 წლის მონაცემებით, შემცირებულია სესხის მიმღებთა ოდენობა, ხოლო გაზრდილია საკრედიტო პორტფელის მოცულობა.
„ლიბერთი ბანკის“ მიერ ეროვნულ ბანკში წარდგენილი ანგარიშის მიხედვით, ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს საკრედიტო ბარათებით გაცემულ სესხებს – 32.13 %, შემდეგ კი მოდის პენსიონერებსა და სოციალური შემწეობის მიმღებ პირებზე გაცემული სესხები.
კვარტალის შიგნით გაცემულ საპენსიო სესხებზე საშუალო შეწონილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 25.79 %-ია.
ცნობისათვის, პენსიონერები და სოციალური შემწეობის მიმღებები სესხში ყველაზე მაღალ პროცენტს იხდიან.
2023 წლამდე პენსიონერები სესხში 30 %-ზე მეტს იხდიდნენ. საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად საპენსიო სესხებზე დაწესდა ზედა ზღვარი – 26%.
ამავე თემაზე:
პენსიონერები სესხში ისევ მაღალ პროცენტს იხდიან – ომბუდსმენის წინადადება „ლიბერთი ბანკს“