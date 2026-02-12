„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ სტრატეგიული კავშირების ქსელს ბრიტანულ ბაზარზე აფართოებს

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ ერთ-ერთ სტრატეგიულ პრიორიტეტს დიდ ბრიტანეთში ძლიერი წარმომადგენლობის ჩამოყალიბება და კავშირების ქსელის გაფართოება წარმოადგენს. პროექტისადმი ინტერესი მნიშვნელოვნად იზრდება – კომპანიამ წარმატებით გახსნა წარმომადგენლობები GCC-ის ქვეყნებსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, რამაც საერთაშორისო მასშტაბით პროექტის პოზიციონირება კიდევ უფრო გააძლიერა.
„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ ინიციატივით, ბათუმმა ბრიტანულ დელეგაციას უმასპინძლა. ბრიტანული გაყიდვების სააგენტოს წარმომადგენლების ვიზიტი მიზნად ისახავდა შავი ზღვის აუზში პირველი ხელოვნური კუნძულის პროექტის სამშენებლო დინამიკის შეფასებასა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის სიღრმისეულ ანალიზს, რაც პროექტის ბრიტანულ ბაზარზე პოზიციონირებისთვის საჭირო, სტრატეგიული გეგმის ნაწილია.
„ჩვენი კომპანიის მთავარი სტრატეგიული მიზანი საერთაშორისო ბაზრებზე გაფართოებაა, რაზეც აქტიურად ვმუშაობთ. ამჯერად, „ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ მთავარი ვექტორი დიდ ბრიტანეთში, ძლიერი წარმომადგენლობისა და მდგრადი კავშირების ქსელის ჩამოყალიბებისკენაა მიმართული. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა ბრიტანული დელეგაციის ვიზიტი. შეხვედრის მიმდინარეობისას განვიხილეთ „ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ სამომავლო განვითარების პერსპექტივები, საერთაშორისო ბაზარზე მისი კონკურენტული უპირატესობები და ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებიც პროექტს ბრიტანული ბაზრისთვის მიმზიდველ საინვესტიციო შესაძლებლობად აქცევს,“- განაცხადა გოჩა კამკიამ.
ვიზიტის დღის წესრიგი მოიცავდა მრავალმხრივ შეხვედრას, სადაც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის, საქართველოს ბანკისა და Galt & Taggart-ის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა სტუმრებს ინფორმაცია მიაწოდა რეგიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ტრაექტორიასა და საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ იმ ტენდენციებზე, რომლებიც ბათუმს გლობალურ საინვესტიციო რუკაზე სულ უფრო მიმზიდველ ლოკაციად აქცევს.
ქვეყნისა და რეგიონის განვითარების შესახებ გამართულ პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ბანკისა და Galt & Taggart-ის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც სტუმრებს გააცნეს ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური მონაცემები და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის შედეგები, რაც ნათლად წარმოაჩენს საერთაშორისო კაპიტალის მზარდ ნაკადს ქვეყანაში.
საქართველოს ბანკის კორპორაციული გაყიდვების სექტორის უფროსის ნინო ქემოკლიძის, თქმით, „ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ რეგიონისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, სადაც ფინანსური ექსპერტიზა, ბაზრის ანალიზი და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთიანდება.
„საქართველოს ბანკისთვის „ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ წარმოადგენს უნიკალურ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პროექტს. ეს არის შავი ზღვის აუზში პირველი ხელოვნური კუნძულის პროექტი, რომელიც აერთიანებს ინოვაციურ საინჟინრო გადაწყვეტებს, პრემიუმ კლასის ტურისტულ და საცხოვრებელ ინფრასტრუქტურას. მსგავსი მასშტაბისა და კონცეფციის პროექტები მნიშვნელოვნად ზრდის რეგიონის კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო საინვესტიციო რუკაზე.
საქართველოს ბანკისა და Galt & Taggart-ის ჩართულობა ასეთ პროექტებში გულისხმობს ფინანსური ექსპერტიზის, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ბაზრის სიღრმისეული კვლევების გაზიარებას საერთაშორისო პარტნიორებისთვის.
დღევანდელი დღე და ბრიტანული დელეგაციის მაღალი ინტერესი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო აღიქმება, როგორც სანდო, გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი ბაზარი, სადაც შესაძლებელია მასშტაბური და მაღალი ხარისხის ინვესტიციების განხორციელება“, – აღნიშნა საქართველოს ბანკის კორპორაციული გაყიდვების სექტორის უფროსმა ნინო ქემოკლიძემ.