მშობლები პირველ კლასში ჩარიცხვის წესში გამონაკლისის დაშვებას ითხოვენ – პეტიცია

მოქალაქე მარიამ ბოხუა „ქართული ოცნების“ პარლამენტს მიმართავს და პირველკლასელთა მიღების წესში გამონაკლისის დაშვებას ითხოვს.
პეტიციის ტექსტში, რომელიც 3 თებერვალს დარეგისტრირდა პარლამენტის გვერდზე, წერია, რომ პირველკლასელთა მიღების წესში ცვლილება უნდა შევიდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე.
„გთხოვთ, მშობლის გადაწყვეტილებით, ნებაყოფლობით პირველ კლასში ჩარიცხვის უფლება მიეცეს 2020 წლის 16 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დაბადებულ ბავშვებს.
ან სკოლისთვის მზაობის შეფასების მექანიზმის გამოყენებით, მოხდეს იმ ბავშვების მზაობის შეფასება, რომელთაც 6 წელი უსრულდებათ 2026 წლის 16 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით და შეფასების საფუძველზე მოხდეს, 2026-2027 სასწავლო წელს პირველ კლასში ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება“ – ნათქვამია პეტიციაში.
პეტიციას ამ დროისთვის 115 მშობელი აწერს ხელს.
„განათლების შესახებ კანონში“ ცვლილება შევიდა პირველკლასელთა რეგისტრაციის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, როდესაც სასწავლო წლის დასაწყისში მშობლებს უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია და მოლოდინი, რომ ბაღის ან წინასასკოლო მომზადების დასრულების შემდეგ, ბავშვები შეძლებდნენ პირველ კლასში შესვლას.
ამ ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო მათი მიზანმიმართული მომზადება სკოლის ეტაპზე გადასასვლელად.
რეგულაციის შეცვლა სასწავლო წლის მიმდინარეობისას შეეხება ბავშვებს, რომლებიც უკვე აკადემიურად, ფსიქოლოგიურად მზად არიან და თავს მომავალ პირველკლასელებად აღიქვამენ.
სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას იმის გაგება, რომ ისინი ვერ წავლენ პირველ კლასში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მათი თანატოლების დიდი ნაწილი სკოლაში მიდის, ბავშვებისთვის წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ სტრესს და აზიანებს სწავლის მოტივაციას.
ამასთან, წინასასკოლო მომზადების პროგრამებში ჩართულ ბავშვებს მოუწევთ იმავე წინასასკოლო პროგრამის ხელახლა გავლა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უკვე მზად არიან სკოლისთვის.
ეს კი ზრდის იმის რისკს, რომ ბავშვში განვითარდება სოციალურ-ემოციური და შემეცნებითი ინტერესების დაქვეითება, მათ შორის – მომავალში პირველი კლასის სასწავლო მასალის მიმართ მოტივაციისა და ინტერესების შემცირება“ – წერს მარიამ ბოხუა პეტიციის ტექსტში.
„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმის კონცეფცია 28 იანვარს დაამტკიცა.
ამ კონცეფციის მიხედვით, პირველ კლასში შესვლა შეუძლიათ მხოლოდ 2026 წლის 16 სექტემბრამდე დაბადებულ ბავშვებს.