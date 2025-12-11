„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ

„დღეს ადვოკატები რეალური და სერიოზული საფრთხეების წინაშე დგანან.
ბოლო პერიოდში ისეთი გაუგონარი შემთხვევებიც მომხდარა, როდესაც ადვოკატებს იბარებენ მოწმედ იმავე საქმეებზე, რომლებშიც ისინი თავად ახორციელებდნენ დაცვის უფლებას.
ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება არა მხოლოდ ადვოკატის პროფესიულ ეთიკას, არამედ დაცვის უფლების არსს. ადვოკატსა და კლიენტს შორის კომუნიკაცია ხელშეუხებელი უნდა იყოს – ეს არის სამართლებრივი დაცვის ფუნდამენტური გარანტია,“ – ამბობს ანა ლორია, ადვოკატი, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი.
ანა ლორია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატია.
13 – 14 დეკემბერს თბილისში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება ჩატარდება. საერთო კრებაზე უნდა აირჩიონ ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის და სარევიზიო კომისიის წევრები. 14 დეკემბერსავე აირჩევენ ადვოკატთა ასოციაციის ახალ თავმჯდომარესაც.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 11 ათასზე მეტ ადვოკატს აერთიანებს, აქედან 5 500 ადვოკატს აქვს მოქმედი სტატუსი.
ანა ლორია, რომელსაც უკვე აქვს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიაში მუშაობის გამოცდილება, საუბრობს მოტივზე, რატომ გადაწყვიტა მონაწილეობა მიეღო აღმასრულებელი საბჭოს არჩევნებში.
„დამოუკიდებელი და ძლიერი ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რადგან საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება და სამართლიანი სისტემის ფუნქციონირება ვერ იქნება უზრუნველყოფილი ძლიერი, თავისუფალი, დამოუკიდებელი და კვალიფიციური სამართლებრივი დაცვის გარეშე.
ჩვენ, ჩვენ გუნდთან ერთად, გვაქვს ცოდნა და შეგვწევს უნარი ჩვენს პროფესიაში ჩამოვაყალიბოთ ისეთი სტანდარტები, რომლებიც უზრუნველყოფს ადვოკატის რეალურ დამოუკიდებლობას, თანასწორობას, დაცულობასა და ადვოკატის უმნიშვნელოვანესი როლის განმტკიცებას,“ – უთხრა ანა ლორიამ „ბათუმელებს“.
ანა ლორია მკაფიოდ განმარტავს ე.წ. „პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს“, რომელიც ადვოკატთა ასოციაციაში დაგეგმილი არჩევნების წინ იურიდიულ წრეებში განხილვის და ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხად იქცა.
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი გულისხმობს პოლიტიკური საკითხების მიმართ მიუკერძოებელი პოზიციის შენარჩუნებას.
თუმცა პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როდესაც არღვევენ კონსტიტუციას, იღებენ უსამართლო კანონებს, არღვევენ ადამიანის უფლებებს, ლახავენ ადვოკატის უფლებებს, ერევიან ადვოკატის პროფესიის დამოუკიდებლობაში ან ეჭვქვეშ აყენებენ კანონის უზენაესობას.
ასეთ დროს გაჩუმება არის არა ნეიტრალიტეტი, არამედ – კონფორმიზმი,“ – უთხრა ანა ლორიამ „ბათუმელებს“.
ანა ლორია ამბობს, რომ მას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, რომელიც იურიდიული ეთიკის, დისციპლინური საქმეების მართვის, სამართლებრივი განათლების ხარისხის ამაღლებისა და ადვოკატის პროფესიული სტანდარტების განვითარების სისტემურ ცოდნაზეა დაფუძნებული.
„დისციპლინურ წარმოებაში ყოველკვირა ვმართავთ პროცესებს, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდება მხარეთა ინტერესები, ემოცია და სამართლებრივი არგუმენტები. ასეთ გარემოში ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი არის მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი პოზიციის შენარჩუნება და პროცესის ისე წარმართვა, რომ ყველა მხარემ თავი დაცულად, თანასწორად და სამართლიანად იგრძნოს.
ეს არის ის უნარი, რაც აღმასრულებელ საბჭოში აუცილებელია – თუნდაც კოლეგიალური გადაწყვეტილებების მიღების, კრიზისული სიტუაციების მართვის ან რთული პროცესების დარეგულირებისას,“- ამბობს ანა ლორია.
ადვოკატი საუბრობს ადვოკატების საჭიროებებზე და იმაზე, თუ როგორ შეუწყობს ის ხელს აღმასრულებელი საბჭოს წევრის პოზიციიდან სხვა ადვოკატებს.
„დღეს, ხშირია დაცვის უფლების ხელოვნური შეზღუდვებიც: ადვოკატებს უკრძალავენ დაცვის უფლების განხორციელებას, კლიენტთან ნებისმიერ დროს თავისუფალ კომუნიკაციას, ადგენენ შეზღუდულ საათებსა და სხვა ტექნიკურ დაბრკოლებებს, რაც პირდაპირ ზღუდავს დაცვის ეფექტიან განხორციელებას.
როგორ შეიძლება ასეთ პირობებში ვთქვათ, რომ ადვოკატებს თავისუფალ გარემოში გვიწევს პროფესიული საქმიანობის განხორციელება?!
სინამდვილეში, ადვოკატებს არათანასწორ პირობებში გვიწევს მუშაობა და ჩვენ ძალიან გვჭირდება როგორც პროფესიული დაცვის რეალური მექანიზმები, ისე დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებული გარანტიები.
ჩვენი გუნდი ადვოკატებს სთავაზობს დაცვის მექანიზმების რეალურ ამოქმედებასა და დამოუკიდებლობის გარანტიების გაძლიერებას,“ – ამბობს ანა ლორია.
ანა ლორია აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატად საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ წარადგინა. ადვოკატს კონკრეტული ხედვა აქვს, თუ როგორ უნდა დაიცვას ასოციაციამ ადვოკატები.
„აუცილებელია ადვოკატებზე ზეწოლის სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმების ამოქმედება. ადვოკატის სამართლებრივი დაცვა უნდა განხორციელდეს არა მხოლოდ დე იურე, არამედ დე ფაქტო – რეალურად, ყოველდღიურ პრაქტიკაში. ადვოკატის უსაფრთხოება წარმოადგენს საჯარო ინტერესის საკითხს და საზოგადოებაში არ უნდა აღიქმებოდეს მხოლოდ კონკრეტული ადვოკატის პირად პრობლემად.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებში მომუშავე ადვოკატების საჭიროების გათვალისწინება. საჭიროა რეგიონული ადვოკატებისთვის დაცვისა და პროფესიული განვითარების მხრივაც გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები და შეიქმნას მათთვის პროფესიული განვითარების რეალური შესაძლებლობები.
მნიშვნელოვანია, ასევე, გამყარდეს აკადემიურ და პროფესიულ სივრცეებს შორის კავშირი. აკადემიურმა სექტორმა და ადვოკატთა ასოციაციამ ერთობლივად უნდა შექმნან ცოდნისა და უნარების ერთიანი სტანდარტი, რომელიც პასუხობს პრაქტიკის საჭიროებებს და უზრუნველყოფს ადვოკატის უწყვეტ, ხარისხიან და თანამედროვე პროფესიულ განვითარებას,“ – ამბობს ანა ლორია.
ანა ლორიას თქმით, ის იმ იურისტთა გუნდშია, რომლებიც არჩევნებში იურიდიული ფირმების ასოციაციის სახელით მონაწილეობენ.
„ჩვენ გავერთიანდით იდეის, პრინციპებისა და საერთო ღირებულებების ირგვლივ იმ ძირითადი მიზნის მისაღწევად, რომ გავაძლიეროთ ადვოკატის პროფესია და ქმედითი ნაბიჯებით აღვკვეთოთ ნებისმიერი უკანონო ჩარევა ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობაში. ჩვენთვის პრიორიტეტია ადვოკატის პროფესიული განვითარება, წინსვლა და მისთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა.
ჩვენი გუნდი ადვოკატებს ვთავაზობთ ცოდნას, გამჭვირვალე მართვის სისტემას და რეალურ ხედვას იმისა, თუ როგორ უნდა დავიცვათ და განვავითაროთ ჩვენი პროფესია,“ – ამბობს ანა ლორია.