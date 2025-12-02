მთავარი,სიახლეები

„იგლ ჰილსის“ წილების 33,33% მართვის უფლებით საქართველოს გადაეცა

02.12.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რეესტრის განახლებული მონაცემების მიხედვით, კომპანია „იგლ ჰილს საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად ფიქსირდებიან საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ირაკლი ნადარეიშვილი და თორნიკე ზირაქიშვილი – სსიპ “აწარმოე საქართველოს“ დირექტორის მოადგილე.

კომპანიის 33.33% პროცენტი საქართველოს ეკუთვნის, 66,67 პროცენტი კი – „იგლ ჰილს დეველოპმენტ ჰოლდინგ ლიმიტედს“

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან ასევე რაშიდ მოჰამედ ალი რაშედ ალაბბარი და ჰიშამ მოჰამედ იბრაჰიმ სოლიმანი.

ხელშეკრულების მიხედვით, რომელსაც 2025 წლის პირველ დეკემბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, მარიამ ქვრივიშვილმა და ქონების მართვის სააგენტოს თავმჯდომარემ, ირაკლი შენგელიამ მოაწერეს ხელი, შპს „იგლ ჰილს საქართველოს“ 33,33% წილი მართვის უფლებით საქართველოს გადაეცა.

წილის გადაცემასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მიხედვით, მხარეები თანხმდებიან, რომ მართვის უფლებით გადაცემული წილის გასხვისებასა და უფლებრივად დატვირთვასთან, ასევე, კომპანიის ბალანსზე რიცხული ქონების განკარგვასა ან უფლებრივად დატვირთვასთან დაკავშირებული საკითხები დარეგულირდება და გადაწყდება
„საინვესტიციო ხელშეკრულების“, „აქციონერთა შეთანხმებისა“ და „საწარმოს“ წესდების შესაბამისად.

„მმართველი პირი“ უფლებამოსილია, „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას [გარდა „საწარმოს“ კაპიტალში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეტანისა] იმოქმედოს „სააგენტოსთან“ შეთანხმების გარეშე, „საინვესტიციო ხელშეკრულების“, „აქციონერთა შეთანხმების“, „საწარმოს“ წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

„მმართველი პირი“ უფლებამოსილია მოითხოვოს „სააგენტოსგან“ [იგულისხმება ქონების მართვის სააგენტო] ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შესრულება.

„სააგენტო“ ვალდებულია დაიცვას „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებები. „სააგენტოს“ ასევე აქვს უფლება, მოითხოვოს „მმართველი პირისაგან“ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შესრულება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
რუსეთის სარაკეტო თავდასხმა ოდესის პორტზე – დაიღუპა ორი ადამიანი

რუსეთმა 600 ათასზე მეტი სამხედრო დაკარგა ომის დაწყებიდან დღემდე – უკრაინის გენშტაბი

შეტევა ხარკოვსა და ოდესაზე – არიან დაღუპულები და დაშავებულები

