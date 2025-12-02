„იგლ ჰილსის“ წილების 33,33% მართვის უფლებით საქართველოს გადაეცა

რეესტრის განახლებული მონაცემების მიხედვით, კომპანია „იგლ ჰილს საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად ფიქსირდებიან საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ირაკლი ნადარეიშვილი და თორნიკე ზირაქიშვილი – სსიპ “აწარმოე საქართველოს“ დირექტორის მოადგილე.
კომპანიის 33.33% პროცენტი საქართველოს ეკუთვნის, 66,67 პროცენტი კი – „იგლ ჰილს დეველოპმენტ ჰოლდინგ ლიმიტედს“
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან ასევე რაშიდ მოჰამედ ალი რაშედ ალაბბარი და ჰიშამ მოჰამედ იბრაჰიმ სოლიმანი.
ხელშეკრულების მიხედვით, რომელსაც 2025 წლის პირველ დეკემბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, მარიამ ქვრივიშვილმა და ქონების მართვის სააგენტოს თავმჯდომარემ, ირაკლი შენგელიამ მოაწერეს ხელი, შპს „იგლ ჰილს საქართველოს“ 33,33% წილი მართვის უფლებით საქართველოს გადაეცა.
წილის გადაცემასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მიხედვით, მხარეები თანხმდებიან, რომ მართვის უფლებით გადაცემული წილის გასხვისებასა და უფლებრივად დატვირთვასთან, ასევე, კომპანიის ბალანსზე რიცხული ქონების განკარგვასა ან უფლებრივად დატვირთვასთან დაკავშირებული საკითხები დარეგულირდება და გადაწყდება
„საინვესტიციო ხელშეკრულების“, „აქციონერთა შეთანხმებისა“ და „საწარმოს“ წესდების შესაბამისად.
„მმართველი პირი“ უფლებამოსილია, „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას [გარდა „საწარმოს“ კაპიტალში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეტანისა] იმოქმედოს „სააგენტოსთან“ შეთანხმების გარეშე, „საინვესტიციო ხელშეკრულების“, „აქციონერთა შეთანხმების“, „საწარმოს“ წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
„მმართველი პირი“ უფლებამოსილია მოითხოვოს „სააგენტოსგან“ [იგულისხმება ქონების მართვის სააგენტო] ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შესრულება.
„სააგენტო“ ვალდებულია დაიცვას „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებები. „სააგენტოს“ ასევე აქვს უფლება, მოითხოვოს „მმართველი პირისაგან“ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შესრულება.