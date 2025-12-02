I კლასში შესვლა შეეძლებათ მხოლოდ 15 სექტემბრამდე დაბადებულ 6 წლის ბავშვებს – მიქანაძე

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის, გივი მიქანაძის თქმით, პირველ კლასში მხოლოდ ის ბავშვები შევლენ, რომლებსაც 6 წელი 15 სექტემბრამდე შეუსრულდათ.
„სკოლაში შესვლის შესაძლებლობა ექნებათ მხოლოდ იმ ბავშვებს, რომლებსაც ყოველი წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით შეუსრულდებათ 6 წელი.
ამასთანავე, შემოგვაქვს ახალი მოცემულობა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. საყოველთაო რეგისტრაციამდე გვინდა შემოვიღოთ კიდევ ერთი სარეგისტრაციო ეტაპი, რომელიც უკავშირდება ბავშვის იმ სკოლაში რეგისტრაციას, რომელიც არის დაკავშირებული მისი საცხოვრებლის ტერიტორიულ პრინციპთან.
პირველ ეტაპზე, ეს მიმართულება განხორციელდება დიდ ქალაქებში და შემდეგ უკვე საჭიროებიდან გამომდინარე ქვეყნის მასშტაბითაც გავრცელდება“ – თქვა გივი მიქანაძემ.
დღეს, 2 დეკემბერს, „ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრმა განათლების ახალი კონცეფცია წარმოადგინა, რომელიც საჯარო სკოლებში 11-წლიან სწავლებას ითვალისწინებს. თუმცა მათთვის, ვისაც 12-წლიანი განათლება სურს, მიქანაძის თქმით, სპეციალურ კლასს გახსნიან.
გივი მიქანაძემ ასევე ისაუბრა საჯარო სკოლებში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომელიც სკოლებში სამხედრო სწავლების გაძლიერებას გულისხმობს.
