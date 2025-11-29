ქართველმა ემიგრანტებმა საზღვარგარეთ საპროტესტო აქციები გამართეს

28 ნოემბერს უწყვეტი, პროევროპული პროტესტის ერთი წლის თავზე, ქართველმა ემიგრანტებმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში საპროტესტო აქციები მოაწყვეს.
საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები შეიკრიბნენ სიდნეიში, ჰააგაში, ტალინში, ვენაში, კიოლნში, ჰანოვერში, ვაშინგტონში, ფრანკფურტში, პარიზში, ოსლოში, ბუდაპეშტში და კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილება თქვას უარი საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე.
მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში გამართული აქციების ამსახველ ფოტო მასალას მოძრაობა „ქარები“ აქვეყნებს. სწორედ „ქარების“ მიერ იყო ინიცირებული კამპანია სახელწოდებით „მე ვარ ქართველი, მე ვარ ევროპელი“.
გთავაზობთ ფოტოებს იმ ქალაქებიდან, სადაც საქართველოს მოქალაქეებმა საპროტესტო აქციები გამართეს.
საპროტესტო აქცია სიდნეიში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ტალინში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია შტუტგარტში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
ერთი ემიგრანტის საპროტესტო აქცია ავსტრალიაში, ქალაქი გოლდ-კოსტი ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ვაშინგტონში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია პარიზში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია პარიზში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ფრანკფურტში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ჰააგაში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ირლანდიაში, ქალაქ ლიმერიკში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ოსლოში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია კიოლნიში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ჰანოვერში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“
საპროტესტო აქცია ბუდაპეშტში ფოტო: ქართული დიასპორების მოძრაობა – „ქარები“