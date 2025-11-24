41 ჰექტარი ტერიტორია ხელოვნური კუნძულისთვის – რა დარღვევებზე წერს გარემოსდაცვითი დეპარტამენტი

კომპანია „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ისევ აფართოებს ბათუმის სანაპიროზე ხმელეთს კუნძულის მოსაწყობად, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი კი დარღვევეზე წერს. მაგალითად, იმაზე, რომ კომპანიამ „ინტენსიური წვიმის გავლენაზე“ სააგენტოს არ წარუდგინა დოკუმენტები შესათანხმებლად.
ერთი მხრივ, 500, 2000 თუ 5 000-ლარით აჯარიმებს სახელმწიფო კომპანიას, მეორე მხრივ კი, ათავისუფლებს ამ ჯარიმებისა და წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან. კომპანიამ ზღვის აკვატორიაში ხელოვნური ნახევარკუნძულისთვის თავიდან 8 ჰექტარი ტერიტორია ისე მოაწყო, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული. კომპანიის ინფორმაციით, დღეისათვის ჯამში 41 ჰექტარზე მეტი ფართობის ხმელეთია მოწყობილი.კომპანია „ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ ზღვის აკვატორიაში ხელოვნური ნახევარკუნძულისთვის თავიდან 8 ჰექტარი ტერიტორია ისე მოაწყო, რომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული. ამ გადაწყვეტილების გარეშე საქმიანობა კი უკანონობაა, რაზედაც შედგა კიდეც შესაბამისი სამართალდარღვევის ოქმი.
სამართალდარღვევის ოქმი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 2024 წლის 26 აგვისტოს შეადგინა. რამდენიმე დღეში კი, იგივე დეპარტამენტმა გამოსცა დადგენილება, რომლითაც „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდერღვევის საქმის წარმოება შეწყვიტა და კომპანიას მხოლოდ სიტყვიერი შენიშვნა მისცა.
„შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ცნობილ იქნეს სამართალდამრღვევად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 797-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენაში, თუმცა ქმედება ჩაითვალოს მცირემნიშვნელოვნად და ამავე კოდექსის 22-ე მუხლის საფუძველზე გამოეცხადოს სიტყვიერი შენიშვნა“, – წერია ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2024 წლის 4 სექტემბრის დადგენილებაში.
აღნიშნული კოდექსის 797-ე მუხლის პირველი ნაწილით: „გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე განხორციელება ან სკრინინგის პროცედურისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის სკრინინგის გადაწყვეტილების გარეშე განხორციელება – გამოიწვევს დაჯარიმებას 7 000-დან 10 000 ლარამდე.“
თუმცა, „ამბასადორი ბათუმი აილენდს“, მიუხედავად იმისა, რომ მან კოდექსის ეს მოთხოვნა დაარღვია, 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და დამცავი ნაგებობა ზღვაში ისე მოაწყო, რომ მხოლოდ სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს.
დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ „ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ წარადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, თუმცა ის გაცემული იყო გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2024 წლის 14 აგვისტოს ბრძანებით [ანუ, მას შემდეგ, რაც კომპანიამ ზღვაში 8 ჰექტარამდე ფართობის ნახევარკუნძული ხელოვნურად მოაწყო].
ამასთან, „ამბასადორი“ მიუთითებს, რომ მომავალი საქმიანობა განახლდება ამ ბრძანების [გადაწყვეტილების] შესაბამისად და პირობებით:
მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული განმარტებისა, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობისთვისაც დააჯარიმეს 2025 წლის მარტში – გარკვეული დოკუმენტაცია დადგენილ ვადებში კომპანიამ არ წარადგინა გარემოს სააგენტოში.
„ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ“ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ „საქმის განხილვაზე გამოცხადდა კომპანიის წარმომადგენელი და აღნიშნა, რომ ინტენსიურად მუშაობდნენ შესაბამის დოკუმენტაციაზე და მათ წარსადგენად გონივრული ვადა ითხოვეს.
ამასთან „ამბასადორმა“ ამ შემთხვევაშიც მოითხოვა მის მიმართ გამოეყენებინათ არა დაჯარიმება, არამედ „სიტყვიერი შემიშვნა“.
დადგენილებაში კი წერია, რომ კომპანიას უკვე მიღებული ჰქონდა სიტყვიერი შენიშვნა [797-ე მუხლის პირველი ნაწილის დარღვევის გამო], ამიტომ ის ამჯერად 798-ე მუხლის პირველი ნაწილით დააჯარიმეს 5 000 ლარით [ინფორმაციისთვის: კოდექსში შესულია ცვლილება, რომლითაც 2026 წლის 1-ლი სექტემბრიდან ჯარიმის ეს ოდენობა 10 ათასიდან 15 ათას ლარამდე გაიზრდება].
რა პირობები ვერ შეასრულა კომპანიამ [2025 წლის 31 მარტის დადგენილების მიხედვით]:
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ მათთან გარემოს ეროვნული სააგენტოდან შევიდა 2025 წლის 10 და 25 მარტით დათარიღებული წერილები, სადაც აღნიშნული იყო, რომ გამოვლინდა შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდ“-ზე გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 14 აგვისტოს ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობების დარღვევის ფაქტი, კერძოდ:
„ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ გადაწყვეტილების გაცემიდან ოთხი თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს მდ. კუბასწყლის წყალდიდობის ჰიდროგრაფისა და მოლოებით შემოსაზღვრულ აკვატორიაში ინტენსიური წვიმების შედეგად აკუმულირებული წყლის მოცულობის და ზღვაზე სხვადასხვა მეტეოროლოგიური პირობების სცენარების შესაბამისი, აკვატორიაში დამყარებული დონეების გაანგარიშებების სააგენტოში წარმოდგენა შესათანხმებლად“ – აღნიშნული პირობა არ არის შესრულებული.
„ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ გადაწყვეტილების გაცემიდან ორი თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმით გათვალისწინებული გეოდეზიური დაკვირვებების ქსელის პროექტის სააგენტოში შესათანხმებლად წარდგენა“ – აღნიშნული პირობა არ არის შესრულებული.
„ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ გადაწყვეტილების გაცემიდან სამი თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს დაზუსტებული ინფორმაციის სააგენტოში წარმოდგენა ღრმა გრუნტების შეფასების მიზნით გაყვანილი დამატებითი ჭაბურღილის შესახებ“, – აღნიშნული პირობა არ არის შესრულებული. კომპანიამ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ინფორმაცია წარადგინა დაგვიანებით [2025 წლის 28 თებერვლის წერილით, ნაცვლად არაუგვიანეს 2024 წლის 14 ნოემბრისა].
„ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ გადაწყვეტილების გაცემიდან სამი თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს განახლებული გარემოსდაცვათი მონიტორინგის გეგმის სააგენტოსთან შეთანხმება“, – აღნიშნული პირობა არ არის შესრულებული [კომპანიის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაცია წარდგენილია 2025 წლის 24 თებერვლის წერილით, ნაცვლად არაუგვიანეს 2024 წლის 14 ნოემბრისა].
„ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ უნდა უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 3 თვის ვადაში საქმიანობის დროებით ან ხანგრძლივი ვადით შეჩერების/შეწყვეტის შემთხვევაში განსახორციელებელი ღონისძიებების დეტალური გეგმა-გრაფიკის სააგენტოში შესათანხმებლად წარმოდგენა, ტერიტორიის სარემედიაციო ღონისძიებების, კონსერვაციის და პირველად მდგომარეობამდე აღდგენითი სამუშაოების მითითებით. ღონისძიებების მართვა უზრუნველყოს შეთანხმების შესაბამისად.“ – აღნიშნული პირობა არ არის შესრულებული.
„ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 3 თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს ფსკერდაღრმავების სამუშაოების მართვის გეგმისა და ფსკერდაღრმავების სამუშაოებისას ამოღებული დაბინძურებული ნალექების [გრუნტის] მართვის შესახებ [გრუნტის გაუწყლოება, განთავსება და ა.შ] დეტალური ინფორმაციის სააგენტოში შესათანხმებლად წარგენა“ – აღნიშნული პირობა არ არის შესრულებული.
„ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ სხვა სამართალდარღვევები
„ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ საქმიანობის მონიტორინგის შესახებ „ბათუმელებმა“ ინფორმაცია გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისგან გამოითხოვა. დეპარტამენტისგან მიღებული ინფორმაციით:
- საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 18 ნოემბრის განკარგულებით, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი,“ 10 თვის ვადით, გათავისუფლდა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცა უფლება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მოეპოვებინა 600 000 კუბ/მეტრი ქვიშა-ხრეში. კომპანია ვალდებული იყო განკარგულების ვადის გასვლიდან 2 კვირის ვადაში, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოსთვის წარედგინა ინფორმაცია მოპოვებული ბუნებრივი რესურსის ოდენობის შესახებ, რაც მათ მიერ არ იქნა შესრულებული.
2023 წლის 20 დეკემბერს,„ამბასადორი ბათუმი აილენდ“-ის მიმართ, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც განსახილველად გადაეგზავნა ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოს.
სასამართლომ, 2024 წლის 15 ნოემბრის დადგენილებით, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ცნო სამართალდამრღვევად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 57-ე მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, თუმცა ამავე კოდექსის 22-ე მუხლის საფუძველზე, გაათავისუფლა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან და გამოუცხადა სიტყვიერი შენიშვნა.
აღნიშნული განკარგულების ფარგლებში კომპანიამ ინფორმაცია წარმოადგინა დაგვიანებით.
- მთავრობის 2023 წლის 4 დეკემბრის განკარგულებით, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“, 2024 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, გათავისუფლდა სასარგებლო
წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცა უფლება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მოიპოვოს 552 500 კუბ.მეტი ქვიშა-ხრეში. კომპანია ვალდებული იყო განკარგულების ვადის გასვლიდან 2 კვირის ვადაში, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოსთვის წარედგინა ინფორმაცია მოპოვებული ბუნებრივი რესურსის ოდენობის შესახებ, რაც მათ არ შეასრულეს დადგენილ ვადაში [ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნა დაგვიანებით].
აღნიშნულიდან გამომდინარე, მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის უფლებამოსილი პირის მიერ, 2025 წლის 30 იანვარს, „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მიმართ, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, რომელიც განსახილველად გადაეგზავნა ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოს.
სასამართლომ, 2025 წლის 25 თებერვლის დადგენილებით, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ცნო სამართალდამრღვევად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 57-ე მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, თუმცა, ამავე კოდექსის 22-ე მუხლის საფუძველზე გაათავისუფლა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან და გამოუცხადა სიტყვიერი შენიშვნა.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის [სასკ] 22-ე მუხლი იძლევა „მცირემნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას დამრღვევის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების შესაძლებლობას“. თუმცა, იქვე აღნიშნულია, რომ „სიტყვიერი შენიშვნა არ გამოიყენება, თუ ჩადენილია იგივე ქმედება განმეორებით, ან თუ დამრღვევის მიმართ ადრე ჩადენილი იმავე ქმედებისათვის ამ მუხლის საფუძველზე გამოყენებული იყო სიტყვიერი შენიშვნა.“
ვიდრე ხელვაჩაურის სასამართლო 2025 წლის 25 თებერვალს „ამბასადორს“ სიტყვიერ შენიშვნას გამოუცხადებდა, იმავე ქმედებისთვის კომპანიას ანალოგიური შენიშვნა იმავე სასამართლოსგან 2024 წლის 15 ნოემბერსაც ჰქონდა გამოცხადებული.
- საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 6 მაისის განკარგულებით, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“, 12 თვის ვადით, გათავისუფლდა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცა უფლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოიპოვოს 1 500 000 კუბ/მეტი სასარგებლო წიაღისეული [კვირიკეს ტუფობრექჩიები და ანდეზიტო-ბაზალტი].
ამასთან, კომპანიის მიერ, ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისთვის განკარგულებით განსაზღვრული თანხა 365 217 ლარი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილია განკარგულებით დადგენილი ვადის დარღვევით – 2025 წლის 14 ივლისს.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ, 2025 წლის 15 ივლისს, „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მიმართ, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, სას კოდექსის 574 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, რომელიც განსახილველად გადაეგზავნა ქობულეთის მაგისტრატ სასამართლოს. ამ ეტაპზე სასამართლოს დადგენილება დეპარტამენტში წარმოდგენილი არ არის.
[თუმცა ამავე განკარგულებასთან დაკავშირებით დეპარტამენტმა მოგვაწოდა ბათუმის სასამართლოს 2025 წლის 9 სექტემბრის დადგენილება, სადაც აღნიშნულია: „შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ცნობილი იქნეს სამართალდამრღვევად საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 574 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული გადაცდომის ჩადენაში და სახდელის სახედ და ზომად განესაზღვროს ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ.“
„ამბასადორი ბათუმი აილენდის“, აღნიშნული განკარგულების ფარგლებში, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ვადა ეწურება 2026 წლის 5 მაისს.გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისგან მიღებული დოკუმენტებით ასევე ირკვევა, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მიმართ შედგა 2025 წლის მარტშიც – გადაცდომაზე, რაც გათვალისწინებულია „ნარჩენების მათვის კოდექსის“ 32-ე მუხლის 1-ელი ნაწილით.
დოკუმენტების მიხედვით, „2025 წლის 11 მარტს, ცხელ ხაზზე შესული შეტყობინების საფუძველზე, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის თანამშრომლების მიერ ქ. ბათუმში, აფხაზეთის ქუჩაზე გამოვლენილი იქნა გარემოს დანაგვიანების ფაქტი. კერძოდ, შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ ღობის მშენებლობის დროს დააბინძურა გზის სავალი ნაწილი, 1 კუბ/მ-მდე მასით“.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2025 წლის 27 მარტის დადგენილებით კომპანიას 2 000 ლარის გადახდა დააკისრა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგელოდ. „ამბასადორმა“ ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა, თუმცა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ კომპანიის საჩივარი არ დააკმაყოფილა.
სააპელაციო სასამართლოს დადგენილების მიხედვით, „ამბასადორი“ საჩივარში აღნიშნავდა, რომ „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მხრიდან რომც ჰქონოდა ადგილი სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს, იგი არ წარმოადგენს იმგვარ ქმედებას, რასაც შეეძლო შეუქცევადი ზიანის მოტანა, ამდენად სასამართლოს [ბათუმისას] შეეძლო ეხელმძღვანელა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 22-ე მუხლის რეგულაციით“-ო [ანუ, კომპანიისთვის მიეცათ სიტყვიერი შენიშვნა].
„სასამართლო განმარტავს, რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა არ იძლევა განმარტებას იმის თაობაზე, თუ რომელი სამართალდარღვევა მიეკუთვნება მცირემნიშვნელოვან სამართალდარღვევათა კატეგორიას, რაც ნიშნავს იმას, რომ გადაცდომის შეფასების ნაწილში სასამართლო სარგებლობს ფართო დისკრეციით და მას ეძლევა შესაძლებლობა საქმის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური შესწავლის შედეგად, თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, განსაზღვროს გადაცდომის ხარისხი.“ – წერს სააპელაციო სასამართლო თავის დადგენილებაში.
ვიდრე სახელმწიფო უწყებები და სასამართლო „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ 500, 2000 თუ 5 000-ლარიანი ჯარიმების გადახდევინება-გათავისუფლებაზე მსჯელობს, კომპანიამ ხელოვნურად მოწყობილ მიწის ნაკვეთზე მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობისთვის სამუშაოები უკვე დაიწყო.
„ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ქვიშა-ხრეშს ძირითადად მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან იღებს, მთავრობა კი წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან ათავისუფლებს.
სპეციალისტების მტკიცებით, ჭოროხიდან ხრეშის მშენებლობისთვის ამოღება არ შეიძლება და ეს მასალა მთლიანად ბათუმის ნაპირგამაგრებას უნდა მოხმარდეს, რასაც ხელისუფლება წლებია არ ითვალისწინებს. ბათუმის სანაპირო ზოლის დასაცავად და ხელოვნური კვებით პლაჟის შესანარჩუნებლად, ყოველწლიურად მინიმუმ 120 000 კუბური მეტრი ხრეშის შეტანაა აუცილებელი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარი უკვე დაიხარჯა და მომავალშიც უნდა დაიხარჯოს.
სამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურებში ისიც კარგად იციან, რომ ბათუმის სანაპირო ზოლის ზღვისგან დასაცავად ახალი სტრატეგიაა შესამუშავებელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კატასტროფა გარდაუვალია.
