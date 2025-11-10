მთავარი,სიახლეები

13 მილიონი ლარი შევიდა ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმების სახით – სამი კვარტალის მონაცემები

10.11.2025 •
13 მილიონი ლარი შევიდა ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმების სახით – სამი კვარტალის მონაცემები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სანქციების, ჯარიმებისა და საურავების სახით ბათუმის ბიუჯეტში 9 თვეში 13 მილიონ 250 ათასი ლარი შევიდა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 176,7 პროცენტია. ეს თანხა ბიუჯეტის შემოსულობებში „სხვა შემოსვლების“ სახით არის ასახული.

სამი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით, ბიუჯეტში სხვა შემოსავლების 2025 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 75 მილიონი ლარი იყო, ფაქტობრივმა შესრულებამ 96 მილიონი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 128,1%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28,2%-ს შეადგენს.

ჯარიმები ბიუჯეტის სამი კვარტალის შესრულების ანგარიშში დიფერენცირებული არ არის. მსგავსი დეტალური ინფორმაცია მხოლოდ წინა წლის მონაცემების შეჯამების შემდეგ, ახალი წლის დასაწყისში ქვეყნდება ანგარიშის სახით, რომელსაც ბათუმის მერია საკრებულოს წარუდგენს. გასული წლის ანგარიშის მიხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წელსაც ბიუჯეტში ყველაზე მეტი  თანხა კანონდამრღვევი მძღოლების მიერ გადახდილი ჯარიმებით შეგროვდება.

გასულ წელს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ბათუმის ბიუჯეტში 8 მილიონ 856 100 ლარი შევიდა. ეს თანხა არ ასახავს საპატრულო პოლიციის მიერ ბათუმში გამოწერილი ჯარიმების სრულ მონაცემს, რადგან კანონის შესაბამისად გამოწერილი ჯარიმებიდან შემოსული თანხის მხოლოდ 60 პროცენტი შედის ბათუმის ბიუჯეტში, 40 პროცენტი კი – ცენტრალურ ბიუჯეტში. ეს იმას ნიშნავს, რომ გასულ წელს ბათუმში გამოწერილი საპატრულო ჯარიმების ოდენობამ 13 მილიონს გადააჭარბა.

„ავტომობილის გაჩერების წესების გათვალისწინებული მოთხოვნების დაუცველობისათვის“ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში გასულ წელს 50 000 ლარი შესულა. გარდა ამისა, გასულ წელს მუნიციპალური ავტობუსით უბილეთო მგზავრობის გამო გადახდილი ჯარიმებიდან 172 000 ლარი შეგროვდა ბიუჯეტში, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის პირობების დარღვევის გამო კი 6 500 ლარი გადაუხდიათ.

სამი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში, 2025 წლის სამ კვარტალში საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 13 მილიონი ლარი, მათ შორის:

10 მილიონი ლარი პროცენტებიდან, 2 მილიონი ლარი – რენტის სახით, 2 მილიონი – იჯარებიდან;

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 65 მილიონი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 113,6%-ია;

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე 5 მილიონამდე ლარია;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 55 მილიონი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი – 934 ათასი ლარია, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლითა და მომსახურებიდან კი ბიუჯეტში 522 ათასი ლარი შევიდა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რატომ ვერ დაიწყო იაფი სახლის მშენებლობა ბათუმში – რას [არ] ამბობს მერია
რატომ ვერ დაიწყო იაფი სახლის მშენებლობა ბათუმში – რას [არ] ამბობს მერია
ბათუმის საკრებულოში 10 დღის წინ არჩეული კომისიის ხელმძღვანელები „გადადგნენ“
ბათუმის საკრებულოში 10 დღის წინ არჩეული კომისიის ხელმძღვანელები „გადადგნენ“
ბათუმის მერიას საკრებულოში ავეჯის ახალი დიზაინით შეცვლა სურს, მაგრამ დიზაინერს ვერ პოულობს
ბათუმის მერიას საკრებულოში ავეჯის ახალი დიზაინით შეცვლა სურს, მაგრამ დიზაინერს ვერ პოულობს
„ოცნების“ შემწირველი ბათუმში ისტორიულ სახლებს ანგრევს – ნებართვა მერიამ გასცა
„ოცნების“ შემწირველი ბათუმში ისტორიულ სახლებს ანგრევს – ნებართვა მერიამ გასცა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 14 მაისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 თებერვალი

უკრაინელი რეჟისორის ჩაფხუტის კამერით გადაღებულ ფილმს კინოფესტივალზე აჩვენებენ

მოემზადე თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღისთვის 10.11.2025
მოემზადე თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღისთვის
კორუფციის მხილების ნაცვლად, ანტიკორუფციული ბიურო სამოქალაქო საზოგადოებას დევნის – განცხადება 10.11.2025
კორუფციის მხილების ნაცვლად, ანტიკორუფციული ბიურო სამოქალაქო საზოგადოებას დევნის – განცხადება
მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში 10.11.2025
მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში
13 მილიონი ლარი შევიდა ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმების სახით – სამი კვარტალის მონაცემები 10.11.2025
13 მილიონი ლარი შევიდა ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმების სახით – სამი კვარტალის მონაცემები
მეორე სამსახურის შეზღუდვა საზმაუს და აჭარის ტელევიზიას არ შეეხება – კანონპროექტი 10.11.2025
მეორე სამსახურის შეზღუდვა საზმაუს და აჭარის ტელევიზიას არ შეეხება – კანონპროექტი
მიზანია არა მხოლოდ 3 პარტიის აკრძალვა, არამედ მათთვის მიუღებელი პირების პოლიტიკიდან ჩამოშორება – ინტერვიუ 10.11.2025
მიზანია არა მხოლოდ 3 პარტიის აკრძალვა, არამედ მათთვის მიუღებელი პირების პოლიტიკიდან ჩამოშორება – ინტერვიუ