13 მილიონი ლარი შევიდა ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმების სახით – სამი კვარტალის მონაცემები

სანქციების, ჯარიმებისა და საურავების სახით ბათუმის ბიუჯეტში 9 თვეში 13 მილიონ 250 ათასი ლარი შევიდა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 176,7 პროცენტია. ეს თანხა ბიუჯეტის შემოსულობებში „სხვა შემოსვლების“ სახით არის ასახული.
სამი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით, ბიუჯეტში სხვა შემოსავლების 2025 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 75 მილიონი ლარი იყო, ფაქტობრივმა შესრულებამ 96 მილიონი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 128,1%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28,2%-ს შეადგენს.
ჯარიმები ბიუჯეტის სამი კვარტალის შესრულების ანგარიშში დიფერენცირებული არ არის. მსგავსი დეტალური ინფორმაცია მხოლოდ წინა წლის მონაცემების შეჯამების შემდეგ, ახალი წლის დასაწყისში ქვეყნდება ანგარიშის სახით, რომელსაც ბათუმის მერია საკრებულოს წარუდგენს. გასული წლის ანგარიშის მიხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წელსაც ბიუჯეტში ყველაზე მეტი თანხა კანონდამრღვევი მძღოლების მიერ გადახდილი ჯარიმებით შეგროვდება.
გასულ წელს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ბათუმის ბიუჯეტში 8 მილიონ 856 100 ლარი შევიდა. ეს თანხა არ ასახავს საპატრულო პოლიციის მიერ ბათუმში გამოწერილი ჯარიმების სრულ მონაცემს, რადგან კანონის შესაბამისად გამოწერილი ჯარიმებიდან შემოსული თანხის მხოლოდ 60 პროცენტი შედის ბათუმის ბიუჯეტში, 40 პროცენტი კი – ცენტრალურ ბიუჯეტში. ეს იმას ნიშნავს, რომ გასულ წელს ბათუმში გამოწერილი საპატრულო ჯარიმების ოდენობამ 13 მილიონს გადააჭარბა.
„ავტომობილის გაჩერების წესების გათვალისწინებული მოთხოვნების დაუცველობისათვის“ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში გასულ წელს 50 000 ლარი შესულა. გარდა ამისა, გასულ წელს მუნიციპალური ავტობუსით უბილეთო მგზავრობის გამო გადახდილი ჯარიმებიდან 172 000 ლარი შეგროვდა ბიუჯეტში, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის პირობების დარღვევის გამო კი 6 500 ლარი გადაუხდიათ.
სამი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში, 2025 წლის სამ კვარტალში საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 13 მილიონი ლარი, მათ შორის:
10 მილიონი ლარი პროცენტებიდან, 2 მილიონი ლარი – რენტის სახით, 2 მილიონი – იჯარებიდან;
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 65 მილიონი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 113,6%-ია;
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე 5 მილიონამდე ლარია;
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 55 მილიონი ლარი;
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი – 934 ათასი ლარია, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლითა და მომსახურებიდან კი ბიუჯეტში 522 ათასი ლარი შევიდა.