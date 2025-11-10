ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

ბათუმის საკრებულოში 10 დღის წინ არჩეული კომისიის ხელმძღვანელები „გადადგნენ“

10.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის საკრებულოში 10 დღის წინ არჩეული კომისიის ხელმძღვანელები „საკუთარი განცხადების საფუძველზე“ გადადგნენ და სხვადასხვა თანამდებობაზე ერთმანეთს შეენაცვლნენ.

დღეს, 10 ნოემბერს, ბათუმის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სწორედ აქ გახდა ცნობილი, რომ ყველა მნიშვნელოვანი კომისიის თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა.

„7 ნოემბერს საკრებულოში შემოვიდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, ირაკლი თავდგირიძის, საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის დავით მიქელაძის, საფინანსო და ეკონომიკური  განვითარების კომისიის ლევან დავითაძის და ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის გოჩა მგელაძის განცხადებები, საკუთარი სურვილით თანამდებობების დატოვების შესახებ.

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საკრებულოს თანამდებობის პირს, პირადი განცხადების გაკეთების შემთხვევაში, უფლებამოსილება უწყდება პირადი განცხადების რეგისტრაციის დღეს. შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნულ თანამდებობის პირებს, უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდათ 8 ნოემბერს,”- თქვა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ივანე მაისურაძემ  საკრებულოს სხდომაზე.

ბათუმი საკრებულოს თავმჯდომარემ ასევე წევრებს აცნობა, რომ “საკუთარი სურვილით” დატოვეს თანამდებობები ფრაქცია “ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს” თავმჯდომარის მოადგილეებმა – ნერიმან ცინცაძემ და ჯაბა ჭანტურიამ.

„შემოვიდა პირადი განცხადება თანამდებობების დატოვების შესახებ,“ – განმარტა საკრებულოს თავმჯდომარემ, ივანე მაისურაძემ.

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ახალ მოადგილედ ლევან დავითაძე აირჩიეს.

საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე აირჩიეს ჯაბა ჭანტურია, საფინანსო და ეკონომიკური  განვითარების კომისიის თავმჯდომარედ გოჩა მგელაძე და ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ნერიმან ცინცაძე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
