რატომ ვერ დაიწყო იაფი სახლის მშენებლობა ბათუმში – რას [არ] ამბობს მერია

„იაფი სახლის“ მშენებლობა ბათუმში, გოროდოკის დასახელებაში მერიამ გასულ წელს დააანონსა, რის შემდეგაც მერიის შესაბამისმა სამსახურმა, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ, ბაზრის კვლევაც ჩაატარა. დოკუმენტების მიხედვით, მერიას ვოლსკის ქუჩაზე, #13-ში, 200 ოჯახზე გათვლილი კორპუსი უნდა აეშენებინა, თუმცა მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა.
რა გახდა შეფერხების მიზეზი? – ამ კითხვაზე „ბათუმელები“ მერიისგან პასუხს ერთი კვირის განმავლობაში უშედეგოდ ელოდა.
ტერიტორია, რომელიც მერიამ შეარჩია გოროდოკის დასახლებაში, ქალაქის N19 საბავშვო ბაღის მიმდებარედაა. მიწის ნაკვეთი, რომლის ფართობი 6 246 კვ/მ-ია, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა. საპროექტო ტერიტორიაზე ასევე არის სტადიონი.
„იაფი სახლის“ პროგრამის ფარგლებში ბინები ბოლოს მერიამ 2023 წელს გაანაწილა. ამის შემდეგ მოქალაქეებმა პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების შეტანა ისევ დაიწყეს, ამის პარალელურად, გასულ წელს მერიამ მერამდენჯერ შეცვალა პროგრამის კრიტერიუმები, ხოლო ზოგი დეტალი დააზუსტა.
მას შემდეგ მერია პროგრამის შეფერხებაზე კითხვებს აღარ პასუხობს.
იაფ სახლზე არაფერი წერია 2025 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტალის შესრულების ანგარიშშიც, რომელიც მერიამ საკრებულოს უკვე გადაუგზავნა.
„ბათუმელებმა“ მერიას ასევე ჰკითხა, რა გეგმა აქვს უსახლკაროებთან დაკავშირებით, რომლებმაც მიმდინარე წელს ადმინისტრაციული შენობის დაკავება რამდენჯერმე სცადეს იმ მიზეზით, რომ ქირის გადახდის საშუალება აღარ აქვთ და თავშესაფარი სჭირდებათ. მერიაში არც ამ კითხვაზე პასუხისთვის უზრუნიათ.
ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ბათუმის მერიამ საკრებულოში გადააგზავნა, მერია სოციალური სახლის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთს ეძებს და ვერ პოულობს.
„ჩვენ მიერ დაწყებული იქნა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული შესაბამისი პარამეტრების მქონე ტერიტორიის მოძიება, რასაც დასჭირდა გარკვეული პერიოდი. ამასთანავე, ზემოაღნიშნულ პროცესში, სოციალურ სახლში საცხოვრისის მისაღებად გაიზარდა ბენეფიციართა განცხადებების რაოდენობა“ – ვკითხულობთ ანგარიშში.
ანგარიშში მერია თავს იმართლებს სოციალურ სახლში საცხოვრისის მისაღებად ბენეფიციართა რაოდენობა კიდევ გაიზარდა და განაცხადების კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დასადგენად დრო მჭირდებაო, „რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საცხოვრისის მისაღებად მკაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისობის მიზნით, განცხადებების სათანადოდ შესწავლას და კვლევას“.
მერია განცხადებების გაზრდის მიზეზით ხსნის იმასაც, რომ ამ დრომდე სოციალური სახლის ასაშენებლად ქალაქში ადგილი ვერ იპოვა:
„ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გარემოებამ, გამოიწვია მთლიანი კონცეფციის ცვლილება, რაც გამოიხატა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, შესაბამისი პარამეტრების ალტერნატიული ტერიტორიის მოძიებაში, ბაზრის კვლევაში და სატენდერო პირობების შემუშავებაში.
ზემოჩამოთვლილ ქმედებებს, შესაბამისი პროცედურების გათვალისწინებით, ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, დასჭირდა წლის განმავლობაში არსებული მნიშვნელოვანი პერიოდი, რის გამოც ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება“ – წერს მერია.
________________
ფოტოზე: იაფი სახლში ბინების განაწილების პროცესი, 2023 წელი.