„ოცნებამ“ მზია ამაღლობელის საქმის პროკურორები დააწინაურა

„ბათუმელების“ ინფორმაციით, მზია ამაღლობელის საქმის პროკურორები დააწინაურეს: თორნიკე გოგეშვილი ბათუმის პროკურორის მოადგილე გახდა, შოთა ჩხაიძე – ოზურგეთის რაიონული პროკურორის მოადგილე.
საკადრო ცვლილებებზე დღეს, 6 ნოემბერს, „ბათუმელებს“ პროკურატურის პრესცენტრში არ უპასუხეს.
„ბათუმელებს“ რამდენიმე ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა, თორნიკე გოგეშვილი ბათუმის პროკურორის მოადგილედ დაახლოებით ერთი კვირის წინ დანიშნეს, შოთა ჩხაიძე კი, უკვე ორი თვეა ოზურგეთის პროკურორის მოადგილეა.
მზია ამაღლობელის საქმის პროკურორი თორნიკე გოგეშვილი ლიეტუვამ და ესტონეთმა 2025 წლის 3 მარტს დაასანქცირეს.
ბათუმის პროკურორი 2025 წლის ივლისიდან ირაკლი გაჩეჩილაძეა. ამავე პერიოდიდან აჭარის პროკურორი გიორგი ცხოვრებაძეა.
ბათუმის პროკურორის მოადგილის თანამდებობაზე ამ დრომდე ალექსანდრე ძირკვაძე მუშაობდა. „ბათუმელების“ ინფორმაციით ის სუს-ში გადაიყვანეს ერთ-ერთ თანამდებობაზე.
გუშინ, 5 ნოემბერს, მზია ამაღლობელის საქმის ცრუ მოწმე პოლიციელი არჩილ ანთაძე ბათუმის ბულვარის დირექტორად დანიშნეს. მანამდე კი ბათუმის პოლიციის უფროსი ირაკლი დგებუაძე, რომელიც მზია ამაღლობელის საქმეში მთავარი ფიგურაა, თბილისში გადაიყვანეს და პოლიციის ატაშეების ხელმძღვანელი გახდა.
ასევე, მზია ამაღლობელის საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემის შემდეგ აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ბესელია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის, თეიმურაზ კუპატაძის მოადგილედ დანიშნეს.
მზია ამაღლობელი გამოცემა „ბათუმელების“ და „ნეტგაზეთის“ თანადამფუძნებელი და დირექტორია. ის უკვე 10 თვეა უკანონო პატიმრობაში რჩება.
2025 წლის 22 ოქტომბერს მზია ამაღლობელმა ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო – სახაროვის პრემია მიიღო. ეს პრემია აზრის თავისუფლებისთვის ევროკავშირის მიერ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაწეული საქმიანობისთვის გადაცემული უმაღლესი ჯილდოა. პრემიას გადასცემენ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს აზრის თავისუფლების დაცვაში.