მთავარი,სიახლეები

ბათუმის ბულვარის დირექტორად დანიშნეს მზია ამაღლობელის საქმის ცრუ მოწმე პოლიციელი

05.11.2025 •
ბათუმის ბულვარის დირექტორად დანიშნეს მზია ამაღლობელის საქმის ცრუ მოწმე პოლიციელი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არჩილ ანთაძე, მზია ამაღლობელის საქმის ცრუ მოწმე პოლიციელი, ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნეს.

ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს, 5 ნოემბერს გახდა ცნობილი.

არჩილ ანთაძე მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე 2025 წლის 14 აპრილს დაკითხეს. ცრუ მოწმე პოლიციელს მზია ამაღლობელის ადვოკატმა სასამართლოზე აჩვენა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ იფურთხება ის დაკავებული ქალის მიმართულებით, რომელიც ფეხშიშველი მიჰყავთ პოლიციელებს.

მას შემდეგ, რაც პოლიციელი იძულებული გახდა საკუთარი თავი ამოეცნო კადრებში, თქვა, რომ მზია ამაღლობელის მიმართულებით არ იფურთხებოდა.

ამას გარდა, ცრუ მოწმე პოლიციელმა არჩილ ანთაძემ სასამართლოზე ცრუ ჩვენება სხვა ეპიზოდზეც მისცა. ის ამტკიცებდა, რომ შეესწრო, როგორ ესაუბრებოდა მზია ამაღლობელი ბათუმის პოლიციის უფროსს ირაკლი დგებუაძეს. მან ამ საუბრის დეტალებს მოჰყვა კიდეც სასამართლო სხდომაზე და თქვა, რომ „მზია ამაღლობელი გამოხატავდა აგრესიას დგებუაძის და პოლიციის მიმართ“.

კადრებში კი, რომელიც სასამართლო სხდომაზე მზია ამაღლობელის ადვოკატმა, მაია მწარიაშვილმა არჩილ ანთაძეს აჩვენა, ჩანს, რომ მაშინ, როცა მზია ამაღლობელი ირაკლი დგებუაძეს ელაპარაკებოდა, არჩილ ანთაძე მოშორებით, დგებუაძისა და ამაღლობელისკენ ზურგშექცევით იდგა და აქციის მონაწილეებთან კამათობდა.

არჩილ ანთაძე იმ ცრუმოწმე პოლიციელებს შორისაა, რომლებიც ლიეტუვამ დაასანქცირა მზია ამაღლობელის საქმეზე მიცემული ცრუ ჩვენებების გამო.

დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ბათუმის ბულვარის აწ უკვე ყოფილი დირექტორი, ლაშა მიქელაძე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელად დაინიშნა.

ლაშა მიქელაძე ბათუმის ბულვარის დირექტორად 2022 წლიდან მუშაობდა.

დღესვე ცნობილი გახდა, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი ზაზა შავაძე აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დაინიშნა.

ამავე თემაზე:

პოლიციელ არჩილ ანთაძეს ადვოკატმა „აიძულა“ საკუთარი თავი ამოეცნო კადრებში – კიდევ 1 ცრუ მოწმე

 

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვას სააპელაციო სასამართლო 11 ნოემბერს დაიწყებს
მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვას სააპელაციო სასამართლო 11 ნოემბერს დაიწყებს
ვინ არის 9 მოსამართლე, რომლებმაც მზია ამაღლობელი უკანონოდ გამოკეტეს ციხეში
ვინ არის 9 მოსამართლე, რომლებმაც მზია ამაღლობელი უკანონოდ გამოკეტეს ციხეში
„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა
„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა

სირსკი: კიევს აქვს რეალური გეგმა ყირიმის დასაბრუნებლად

უკრაინულმა საზღვაო დრონმა ყირიმში რუსული კატერი გაანადგურა

რუსეთმა ომში ამ დრომდე ნახევარი მილიონი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

რუსთაველზე გადასვლა ერთობის, თავგანწირვის ნაწილი გახდა – ლანა ღოღობერიძე 05.11.2025
რუსთაველზე გადასვლა ერთობის, თავგანწირვის ნაწილი გახდა – ლანა ღოღობერიძე
From Prosecuting for the UNM Government to Banning UNM: Former Prosecutor Chairs Constitutional Court Panel 05.11.2025
From Prosecuting for the UNM Government to Banning UNM: Former Prosecutor Chairs Constitutional Court Panel
„მოსწავლეები კითხვებს სვამენ და ძალიან განიცდიან“ – მასწავლებელი მე-12 კლასის გაუქმებაზე 05.11.2025
„მოსწავლეები კითხვებს სვამენ და ძალიან განიცდიან“ – მასწავლებელი მე-12 კლასის გაუქმებაზე
„ნელი ტემპით მიდის“ – რას ამბობენ აბასთუმანში რეაბილიტაციის პროექტზე 05.11.2025
„ნელი ტემპით მიდის“ – რას ამბობენ აბასთუმანში რეაბილიტაციის პროექტზე
მწყობრიდან გამოსული, ჩაუბარებელი და გაჭიანურებული პროექტები, რომელშიც მილიონები დაიხარჯა 05.11.2025
მწყობრიდან გამოსული, ჩაუბარებელი და გაჭიანურებული პროექტები, რომელშიც მილიონები დაიხარჯა
„რეპეტიტორობაც არ შეიძლება უფროსის თანხმობის გარეშე“ – კონტროლის ახალი მექანიზმი კანონში 05.11.2025
„რეპეტიტორობაც არ შეიძლება უფროსის თანხმობის გარეშე“ – კონტროლის ახალი მექანიზმი კანონში