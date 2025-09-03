მთავარი,სიახლეები

მოძალადე პოლიციელი, ირაკლი დგებუაძე ბათუმიდან გადაიყვანეს

03.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირაკლი დგებუაძე, რომელიც მზია ამაღლობელს დაკავების შემდეგ, პოლიციის შენობაში, არაერთი პოლიციელის თანდასწრებით, არაადამიანურად მოექცა, ბათუმის პოლიციის უფროსი აღარ არის.

„ბათუმელების“ ინფორმაციით, ირაკლი დგებუაძე თბილისში გადაიყვანეს და იგი პოლიციის ატაშეების ხელმძღვანელი გახდა. ბათუმის პოლიციის უფროსის მოვალეობას ამ დროისთვის გოჩა ვანაძე ასრულებს. ის ირაკლი დგებუაძის მოადგილე იყო და ცრუ მოწმე „მზია ამაღლობელის საქმეში“.

„ბათუმელებს“ საკადრო ცვლილების შესახებ ინფორმაცია შსს-ს პრესცენტრიდან ამ დრომდე არ მიაწოდეს.

ირაკლი დგებუაძე დაზარალებულად ცნობილი პირიამზია ამაღლობელის საქმეში – ბათუმის პოლიციის უფროსის თქმით, სილის გაწვნის შედეგად მან ტკივილი განიცადა. „ბათუმელების“ მიერ გადაღებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, რომ მზია ამაღლობელს დაკავების დროს ირაკლი დგებუაძე აგინებს და ემუქრება.

მზია ამაღლობელის თქმით, დაკავების შემდეგ პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში ირაკლი დგებუაძემ მზია ამაღლობელს სახეში შეაფურთხა, ასევე არ აძლევდა წყლის დალევის და ტუალეტით სარგებლობის საშუალებას. პოლიციის უფროსის მხრიდან არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევა პროკურატურამ არ გამოიძია.

პროევროპულ აქციებზე დაკავებული არაერთი სხვა პირი ადანაშაულებდა ირაკლი დგებუაძეს ფიზიკურ ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. არცერთი ეს შემთხვევა პროკურატურას არ გამოუძიებია.

განახლებული ინფორმაცია:

სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ “ბათუმელებს” შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ ირაკლი დგებუაძე ბათუმის პოლიციის უფროსი აღარ არის.

შსს-ს ინფორმაციით ის ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრის უფროსად გადაიყვანეს.

ჯერჯერობით შსს-ს არ გაუვრცელებია ინფორმაცია თუ ვინ იქნება ბათუმის პოლიციის ახალი უფროსი.

ცემა, ფურთხება და გინება – რა მუხლით დაიწყო გამოძიება ირაკლი დგებუაძის საქმეზე

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
მზია ამაღლობელი ვაცლავ ჰაველის პრემიის ფინალისტთა მოკლე სიაშია
ბათუმში აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს
„ვგმობ მზია ამაღლობელის პოლიტიზებულ პატიმრობას" – ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
პოლიტიკურად მოტივირებული და დაუსაბუთებელი – ქარტია მზია ამაღლობელის განაჩენზე
