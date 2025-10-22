მზია ამაღლობელმა მიიღო ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო, სახაროვის პრემია

დღეს, 22 ოქტომბერს, მზია ამაღლობელმა მიიღო სახაროვის პრემია აზრის თავისუფლებისთვის, ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა უმაღლესი ჯილდო.
სახაროვის პრემიის გამარჯვებული დღეს ევროპარლამენტში დაასახელა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რობერტა მეცოლამ.
სახაროვის პრემია 2025 წელს მიიღეს მზია ამაღლობელმა საქართველოდან და პატიმრობაში მყოფმა ბელარუსმა ჟურნალისტმა ანდჟეი პოჩობუტმა. „პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტები, რომლებიც იბრძვიან შენი და ჩვენი თავისუფლებისთვის“ – ასე ერქვა ნომინაციას, რომელშიც ქართველი და ბელარუსი ჟურნალისტები იყვნენ წარდგენილი.
მზია ამაღლობელი არის პირველი ქართველი, რომელმაც აღნიშნული ჯილდო მიიღო.
სახაროვის პრემია აზრის თავისუფლებისთვის, ევროკავშირის მიერ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაწეული საქმიანობისთვის გადაცემული უმაღლესი ჯილდოა. ამ პრემიით აჯილდოებენ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს აზრის თავისუფლების დაცვაში.
რუსი მეცნიერისა და დისიდენტის, ანდრეი სახაროვის პრემია ყოველწლიურად გადაეცემა იმ პირს ან ჯგუფს, ვინც საკუთარი საქმიანობა მიუძღვნა ადამიანის უფლებებისა და აზრის თავისუფლების დაცვას.
პრემია ევროპარლამენტის მიერ ყოველწლიურად გაიცემა 1988 წლიდან. ეს არის უმაღლესი ევროპული ჯილდო ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულებისა და მუშაობისთვის.
სახაროვის პრემიის გამარჯვებულები სხვადასხვა წელს იყვნენ: ნელსონ მანდელა [1993], მალალა იუსაფზაი [2014], ორგანიზაცია „მემორიალი“ [2008], არაბული გაზაფხულის აქტივისტები [2011], ალექსეი ნავალნი [2021], ირანული მოძრაობა „ქალი, სიცოცხლე თავისუფლება“ და ჰამსა ამინი [2023] და ა.შ.
სახაროვის პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 16 დეკემბერს, სტრასბურგში გაიმართება. სახაროვის პრემიის ჯილდო 50 000 ევროა.