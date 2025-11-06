ოპოზიციის აკრძალვის სარჩელში „ოცნება“ ახსენებს „ბათუმელების“ ჟურნალისტს, გამოცემას – არა

სარჩელში, რომლითაც „ქართული ოცნება“ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას ითხოვს, საუბარია ჟურნალისტების მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზეც, თუმცა სარჩელში „ოცნებამ“ გამოტოვა რამდენიმე მედიასაშუალება და სარჩელის ავტორებმა მედიაგამოცემების დასახელებას, მხოლოდ ჟურნალისტის მითითება ამჯობინეს.
„ოცნების“ მიერ მომზადებული სარჩელის მიხედვით, ენმ-ს აკრძალვის მოთხოვნის ერთ-ერთი საფუძველია ისიც, რომ ეს პარტია ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჟურნალისტებს არასათანადოდ ეპყრობოდა.
„ფაქტებსა და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ცალკე შეიძლება დასახელდეს მასობრივი ინფორმაციის მთელი რიგი საშუალებები, რომელთა წინააღმდეგაც, ან რომელთა წარმომადგენელთა მიმართაც 2004-2012 წლებში ჩადენილ იქნა არასათანადო მოპყრობის კონკრეტული შემთხვევები“, – აღნიშნულია სარჩელში. აქვე ჩამოთვლილია კონკრეტული მედიასაშუალებები, მაგალითად, „იმედი“, რუსთავი 2“, „ობიექტივი 2“ … სულ 42 მედიასაშუალება.
ამავე ჩამონათვალში შეგხვდებათ ჩანაწერი: „ჟურნალისტი ნათია როყვა“, მაგრამ არა „ბათუმელები“, რომლის ჟურნალისტიც იყო ნათია როყვა 2008 წელს. „ოცნებამ“ სარჩელში არ დაასახელა ის მედიასაშუალება, რომლის დამფუძნებელი და დირექტორია მზია ამაღლობელი უკვე 10 თვეა უკანონო პატიმრობაშია.
„ქართული ოცნების“ სარჩელში ასევე მოხსენიებულია ჟურნალისტი ნათია დანელიშვილი, რომელიც იმ დროს „კახეთის საინფორმაციო ცენტრში“ მუშაობდა. „კახეთის საინფორმაციო ცენტრის“ დამფუძნებელი ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილია. „ოცნების“ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი გელა მთივლიშვილის მედიასაშუალებაც სარჩელში დასახელებული არ არის.
საგულისხმოა, რომ მედიასაშუალებები, რომელიც „ოცნებამ“ სარჩელში არ ახსენა, კრიტიკული პოზიციებით გამოირჩეოდნენ წინა ხელისუფლების დროსაც, მათ წინააღმდეგ ჩადენილი სხვადასხვა დანაშაული კი, „ოცნების“ ხელისუფლებას არ გამოუძიებია. „ოცნების“ ხელისუფლებას არ გამოუძიებია, როგორც წინა, ისე ამჟამინდელი ხელისუფლების დროს ჟურნალისტებზე ძალადობის, ან პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლის რომელიმე საქმე.
პირიქით, „ოცნების“ პარლამენტმა მიიღო რუსული, რეპრესიული კანონები, რომელიც, პირველ რიგში, კრიტიკული მედიის განადგურებას ისახავს მიზნად.
„როგორ ბედავთ, რომ საკონსტიტუციო სარჩელში მტკიცებულებებად იხმობთ ჩვენს თავს გადამხდარ მძიმე ამბებს? „ქართული ოცნება“ 13 წელი სად იყავით? რატომ არ გამოიძიეთ არცერთი ფაქტი? მათ შორის, 2 საქმე მკვლელობის მცდელობის მუხლითაა აღძრული,“ – წერს სოციალურ ქსელ „ფეისბუკში“ ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი, რომლის მედიასაშუალებასაც ასევე აუარა გვერდი „ოცნებამ“, – „მართალია, სარჩელში ჩემს ხსენებას ვერ ბედავთ, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ თუ ვინმეა ასაკრძალი, პირველ რიგში, ეს რეჟიმია. თქვენგან დევნისა და შევიწროების, მუდმივი სტრესის, მუქარების, თავდასხმების გამო ამ ზაფხულს ისეთმა ინფარქტმა მგლიჯა, სიკვდილს ძლივს გადავურჩი და დღემდე ინტენსიურ მკურნალობას გავდივარ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში მედია ასეთ მძიმე მდგომარეობაში არასდროს ყოფილა; ამდენი ჟურნალისტი არასდროს წასულა ემიგრაციაში; ამდენი ჟურნალისტი არასდროს ყოფილა ნაცემი და დაზარალებული; ამდენ მედიას არასდროს შეუწყვეტია არსებობა; ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად გვყავს ჟურნალისტი ქალი პატიმარი,“ – წერს გელა მთივლიშვილი.
„ოცნების“ პარლამენტის 88 დეპუტატი სამი პოლიტიკური პარტიის აკრძალვას ითხოვს: „ერთიანობა – ნაციონალური მოძრაობა“, „ძლიერი საქართველო – ლელო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის“ და „კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია-მელია, გირჩი, დროა“. სარჩელში დაზუსტებულია, რომ „ოცნება“ ამ კოალიციაში შემავალი პარტიებიდან მხოლოდ „ახალის“ აკრძალვას ითხოვს. „ელენე ხოშტარია − დროა“, „გირჩი − მეტი თავისუფლება“, რომლებიც სინამდვილეში „კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროას“ შემადგენლობაში არიან, თუმცა, ფორმალურად, დამოუკიდებელ პარტიებადაც არიან რეგისტრირებული, აგრეთვე „კი ევროპას − სტრატეგია აღმაშენებელი“, „ევროპული საქართველო − მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, „ფედერალისტური პარტია“, „საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“ და სხვა ფიქტიური, ერთკაციანი და მცირე პარტიები. ვინაიდან მათ ამჟამად პოლიტიკაზე არსებითი გავლენა და საარჩევნო ბარიერის გადალახვის რეალური პერსპექტივა არ გააჩნიათ, ამ ეტაპზე მათი აკრძალვის აუცილებლობა არ იკვეთება. მათი არაკონსტიტუციურობის საკითხი დღის წესრიგში შეიძლება დადგეს მოგვიანებით, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პოლიტიკურ პროცესზე არსებით გავლენას შეიძენენ“ – აღნიშნულია სარჩელში.
სარჩელის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების აკრძალვაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს. პირველი კოლეგიის წევრები ასევე არიან მოსამართლეები: ევა გოცირიძე, გიორგი კვერენჩხილაძე, გიორგი თევდორაშვილი და ვასილ როინიშვილი. ვასილ როინიშვილი ამ კოლეგიის თავმჯდომარეა.
ვასილ როინიშვილი აჭარის მთავარი პროკურორი იყო, როცა ენმ იყო ხელისუფლებაში და ბათუმში სერჟანტი როინ შავაძე მოკლეს. 2020 წელს ევროსასამართლომ, „როინ შავაძის საქმეზე“ სახელმწიფოს მხრიდან ევროკონვენციით გარანტირებული სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაადგინა. „როინ შავაძის საქმეზე“ პროკურორი ვასილ როინიშვილი გამოძიებამ 2023 წლის სექტემბერში გამოჰკითხა. ის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეა 2020 წლიდან და ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია მათ შორის, ვისაც სერჟანტის სასტიკი და ჯგუფური მკვლელობის საქმე უნდა გამოეძიებინა. პასუხის მოთხოვნის ნაცვლად, ვასილ როინიშვილი დააწინაურეს. ვასილ როინიშვილი განიხილავს სარჩელს, სადაც წერია, რომ „როინ შავაძის საქმის“ გამოც უნდა აიკრძალოს
დღეს „როინ შავაძის საქმის“ ყოფილი პროკურორი – ვასილ როინიშვილი ერთ-ერთი მოსამართლეა, რომელმაც უნდა განიხილოს „ოცნების“ სარჩელი, ხოლო ამ სარჩელის მიხედვით, ენმ-ს აკრძალვის ერთ-ერთი საფუძველი სწორედ „როინ შავაძის საქმეა“.
